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中職》統一獅「復古祭」 913邀徐懷鈺開唱、並擔任開球嘉賓

2019/09/02 15:05

獅隊年度最大主題活動「復古祭」，9月13日將邀請「平民天后」徐懷鈺開唱、並擔任開球嘉賓。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅球團今天表示，獅隊年度最大主題活動「復古祭」，9月13日將邀請「平民天后」徐懷鈺開唱、並擔任開球嘉賓，為統一獅復古祭開出漂亮好球。

統一獅球團說，9月13、14、15日中秋連續假期，統一獅年度最大主題活動「復古祭」，將帶大家一起回到「那些年，我們看棒球的日子」，將規劃「統一獅榮耀歷史文物展」、「統一獅傳統應援」、「統一獅經典ＯＢ再現」，該系列主題活動將穿著「復刻版早期球衣」出賽，並推出相關周邊商品。

獅隊球團指出，9月13日（五）為統一獅復古祭系列活動第一天，特別邀請徐懷鈺Yuki青春開唱，徐懷鈺1998年出道，唱紅許多經典歌曲『妙妙妙』、『我是女生』、『愛像一場重感冒』等歌曲，都是膾炙人口經典歌曲，也是那些年，看棒球時生活中的經典回憶。

統一獅復古祭主題活動首日，賽前場內表演活動將由徐懷鈺Yuki演唱三首經典歌曲，帶球迷一起回到那些年看棒球的回憶，並且首度站上職棒投手丘擔任開球嘉賓，為統一獅復古祭開出漂亮好球。

徐懷鈺表示：「非常開心獲得統一獅邀請擔任開球嘉賓，這是我第一次站上投手丘，很期待也很緊張，是一個全新的嘗試，歡迎支持我的球迷一起進場來參與這次活動，這也是我首度在球場演唱，很期待與棒球迷見面。」

9/13~15統一獅復古祭賽事資訊

9.13（五） 17：05 象vs獅 台南棒球場
9.14（六） 17：05 象vs獅 台南棒球場
9.15（日） 17：05 象vs獅 台南棒球場

購票方式：即日起全台統一超商ibon售票系統搶購預售票。

備註：連續三天實施傳統應援方式，獅隊應援曲一壘Ｅ區，象隊應援曲三壘Ｅ區。

獅隊年度最大主題活動「復古祭」，9月13日將邀請「平民天后」徐懷鈺開唱、並擔任開球嘉賓。（球團提供）

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