U18直擊》台日大戰 台灣隊大幅變陣全力搶勝

台灣隊賽前練習。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台日大戰，今天下午5點開打（緯來體育台直播），由「抗日英雄」王彥程先發，釜山機張郡地區下了一整天大雨，在賽前雨勢暫歇，由於比賽場地現代夢想園區排水良好，場地未見積水情形，應可順利進行。

雖然釜山機張郡下了一整天雨，但場地未見積水，可見排水系統完善。（特派記者羅志朋攝）

今天台灣隊先發陣容作大幅度變動，岳政華從板凳待命，比賽有可能登板投球，隊長鄭宗哲往前打第2棒，昨天先發捕手羅暐捷移防右外野、打第3棒，林子豪扛DH，王順和守三壘。

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台灣教頭周宗志解釋，今天對日本全力搶勝，岳政華和林吳晉瑋在牛棚待命準備登板，羅暐捷攻擊能力不錯，能蹲捕又能守外野、扛DH，這也是當初選他進台灣隊的主要考量。

日本首戰差點輸給西班牙，最終以4:2險勝，昨以16:7大勝美國，終止美國跨屆18連勝，表現判若兩隊，周宗志認為，高中球隊就是這樣，日本隊有實力，但畢竟高中球穩定性較不足，每隊都一樣。

★U18世界盃台灣隊先發打序

棒次 球員 守位

1 何恆佑 一壘手

2 鄭宗哲 游擊手

3 羅暐捷 右外野手

4 李灝宇 二壘手

5 林子豪 指定打擊

6 林辰勳 捕手

7 林政華 中外野手

8 王順和 三壘手

9 蔡佳諺 左外野手

工作人員整理投手丘。（特派記者羅志朋攝）

工作人員正在整理場地。（特派記者羅志朋攝）

工作人員正在整理場地。（特派記者羅志朋攝）

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