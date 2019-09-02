羽球》台北羽球公開賽明登場 周天成狀態回春捍衛主場

台北羽球公開賽今舉行記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北羽球公開賽明天將在台北小巨蛋點燃戰火，今日賽前記者會，特別邀情我國一哥周天成、王齊麟／程琪雅以及南韓好手成池鉉等人共同站台，小天表示，在自家主場出賽難免有壓力，但會讓他更謹慎的準備比賽，盼能拿出最好表現。

目前世界排名第2的周天成，今年已接連在印尼、泰國封王，兩週前剛結束在瑞士的羽球世界錦標賽，則在8強止步，密集的出賽，小天說：「自己在體能上的分配較過去進步，現階段的狀態甚至比年輕時更好。」

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周天成。（記者粘藐云攝）

至於回到自家主場出賽，周天成說：「壓力難免會，但身為選手生來就得要懂得抵抗壓力。」他提到，身為地主不論得失分都會獲得球迷的鼓勵，讓他打球時心情會更high。

兩週前在世錦賽8強止步，周天成認為，主要因素還是心態上的問題，而非體能，「太過急躁了，因為太想要挑戰生涯最佳，反而沒能好好發揮。」

目前世界排名12的南韓成池鉉，個人在台北公開賽已經斬獲3冠，再度回到台灣這個幸運地出賽，她說：「這對我來說是非常有意義的一場比賽，今年我也會為第4冠努力。」

南韓成池鉉。（記者粘藐云攝）

台北羽球公開賽今舉行記者會。（記者粘藐云攝）

日本女雙組合櫻本絢子、高畑祐紀子。（記者粘藐云攝）

台北羽球公開賽賽前記者會，台灣混雙組合王齊麟／程琪雅。（記者粘藐云攝）

台北羽球公開賽賽前記者會，台灣一哥周天成（中）、左為南韓成池鉉。（記者粘藐云攝）

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