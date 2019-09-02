U18世界盃Live》日本隊戰術又遭破解 王彥程單局飆2K化解危機

第五局

5局上，王彥程持續展現壓制力，熊田任洋、坂下翔馬和横山陽樹三人敲出飛球都穩穩進了左外野手羅暐捷的手套中，連四局讓日本隊無功而返。

第四局

4局下，李灝宇敲滾地球出局後，林子豪選到四壞保送上壘，林辰勳敲出飛球遭接殺出局，林政華也僅敲出滾地球出局，台灣留下一壘殘壘，兩隊仍是1：1平手。

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4局上，王彥程續投，一上來就先K掉韮澤雄也，不過石川昂彌仍逮中王彥程的變速球，讓石川敲出左外野二壘安打，日本隊發動盜壘戰術，卻被逮個正著，石川在三壘前遭觸殺出局，下棒遠藤成揮棒落空吞K，化解危機，讓日本隊變相三上三下。



第三局

3局下，王順和就敲出平飛球形成安打，蔡佳諺揮棒落空遭三振，台灣隊執行打帶跑戰術，何恆佑又敲出適時安打，王順和趁勢衝上三壘，接下來日本隊原想執行戰術，沒想到卻反而讓台灣隊有機可趁，不但何恆佑沒被夾殺出局，連三壘上的王順和也趁勢衝回追平分，幫助球隊追成1：1平手，但接下來鄭宗哲、羅暐捷沒能再敲安，兩隊維持平手。

何恆佑敲安。（特派記者羅志朋攝）

王順和積極衝上三壘。（特派記者羅志朋攝）

王順和搶攻本壘。（特派記者羅志朋攝）

王順和搶攻本壘成功。（特派記者羅志朋攝）

王順和敲安跑回台灣隊追平分。（特派記者羅志朋攝）

日本教頭挑戰。（特派記者羅志朋攝）

鄭宗哲。（特派記者羅志朋攝）

3局上，面對山瀬慎之助敲出的小飛球，王彥程神反應直接接殺出局，森敬斗飛球出局，武岡龍世則是敲出左外野界外飛球，遭三壘手王順和接殺出局，連兩局王彥程都讓對手三上三下。



台灣隊先發投手王彥程。（特派記者羅志朋攝）

第二局

2局下，李灝宇敲出中外野飛球，可惜距離還不夠遭中外野手森敬斗接殺，林子豪敲出滾地球出局，林辰勳面對宮城大彌，大棒一揮，敲出直擊右外野看台護欄的長打，一口氣衝上二壘，可惜下一棒林政華未能延續功勢，僅敲出滾地球遭刺殺出局。

2局上，渡過第一局的小亂流，王彥程回穩，先讓熊田任洋敲出飛球接殺出局，坂下翔馬敲出滾地球出局，最後横山陽樹敲出界外飛球遭二壘手李灝宇接殺出局，漂亮讓日本隊三上三下。

王彥程。（特派記者羅志朋攝）

第一局

1局下，面對日本先發宮城大彌，台灣隊開路先鋒何恆佑就靠著內野安打上壘，不過第二棒鄭宗哲推進失敗，點成本壘後方小飛球遭接殺出局，羅暐捷擊出滾地球卻形成雙殺打，讓台灣變相三上三下。

日本隊先發投手宮城大彌。（特派記者羅志朋攝）

1局上，王彥程先發，一上場就先三振掉日本隊開路先鋒森敬斗，不過接下來讓第二棒武岡龍世先選到四壞球保送，隨後盜上二壘，韮澤雄也敲出飛球出局，但王彥程接下來被石川昂彌敲出穿越三壘防區的安打，武岡龍世快腿跑回本壘，替日本隊先馳得點，取得1：0，王彥程靜下心，讓遠藤成敲出界外飛球遭接殺，化解再掉分的危機。

武岡龍世盜壘成功。（特派記者羅志朋攝）

石川昂彌敲回日本隊第一分。（特派記者羅志朋攝）

賽前

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽台日大戰，今天下午開打，由「抗日英雄」王彥程先發，今天台灣隊先發陣容作大幅度變動，岳政華從板凳待命，比賽有可能登板投球，隊長鄭宗哲往前打第2棒，昨天先發捕手羅暐捷移防右外野、打第3棒，林子豪扛DH，王順和守三壘。

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台灣隊先發打線：

1 何恆佑 一壘手

2 鄭宗哲 游擊手

3 羅暐捷 左外野手

4 李灝宇 二壘手

5 林子豪 指定打擊

6 林辰勳 捕手

7 林政華 右外野手

8 王順和 三壘手

9 蔡佳諺 中外野手

先發：王彥程

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