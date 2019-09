美網》難堪！世界球王喬科維奇傷退 卻遭觀眾怒噓

喬帥離場時向觀眾比了大拇指。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕受到左肩傷勢影響,世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)今天在16強對上瑞士名將瓦林卡(Stan Wawrinka)的比賽,先丟2盤後在第三盤選擇棄賽,只是身為衛冕冠軍的他,傷退的當下卻遭到美網觀眾怒噓,讓他有些難堪。

喬科維奇左肩不適選擇退賽。(法新社)

喬帥離開球場時向全場球迷比了大拇指,外媒解讀似乎帶有點諷刺觀眾的意味。而賽後喬帥被問到噓聲的事情,他回應:「我有什麼可以奉告嗎?」

他說:「我沒有被任何人冒犯或是虐待,我沒有太多注意在這上面,我想去尊重其他人,希望其他人也能尊重我還有我的決定。」

「我對觀眾感到抱歉,他們是進場想看完整的比賽,但事實並非如此,就這樣。」他說,「我意思是,很多人不明白到底發生了什麼事,所以你不能責怪他們。」

喬帥並未多談他的傷情,只說希望能夠順利參加下個月的東京公開賽。他表示,過去幾週自己做了許多不同的治療以及評估,現在是時候再做一次評估。

After retiring against Stan Wawrinka Novak Djokovic is booed by tennis fans in New York at Arthur Ashe Stadium. Harsh. #USOpen pic.twitter.com/kakrRWm2Q7