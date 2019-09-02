美網》難堪！世界球王喬科維奇傷退 卻遭觀眾怒噓

喬帥離場時向觀眾比了大拇指。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕受到左肩傷勢影響，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天在16強對上瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）的比賽，先丟2盤後在第三盤選擇棄賽，只是身為衛冕冠軍的他，傷退的當下卻遭到美網觀眾怒噓，讓他有些難堪。

喬科維奇左肩不適選擇退賽。（法新社）

喬帥離開球場時向全場球迷比了大拇指，外媒解讀似乎帶有點諷刺觀眾的意味。而賽後喬帥被問到噓聲的事情，他回應：「我有什麼可以奉告嗎？」

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他說：「我沒有被任何人冒犯或是虐待，我沒有太多注意在這上面，我想去尊重其他人，希望其他人也能尊重我還有我的決定。」

「我對觀眾感到抱歉，他們是進場想看完整的比賽，但事實並非如此，就這樣。」他說，「我意思是，很多人不明白到底發生了什麼事，所以你不能責怪他們。」

喬帥並未多談他的傷情，只說希望能夠順利參加下個月的東京公開賽。他表示，過去幾週自己做了許多不同的治療以及評估，現在是時候再做一次評估。

After retiring against Stan Wawrinka Novak Djokovic is booed by tennis fans in New York at Arthur Ashe Stadium. Harsh. #USOpen pic.twitter.com/kakrRWm2Q7 — Omar Moore （@thepopcornreel） September 2, 2019

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