NBA》好兄弟換人當？盼加盟籃網 甜瓜直指「他們」是家人

安東尼（左）過去曾和與厄文（中）、杜蘭特（右）攜手在2016里約奧運替美國男籃拿下男籃金牌。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛滿35歲的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）上季與火箭分道揚鑣後，至今仍在尋覓新東家，而先前美媒指出，杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）兩大球星正在努力說服籃網，簽下這位10屆全明星賽老將，安東尼今在受訪時除了表示很感謝他的兩位「家人」，也說自己非常願意去布魯克林打球。

生涯10度入選明星賽的甜瓜，遭火箭釋出後，就不曾在NBA出賽，目前仍在等待新東家，雖然之前曾傳出湖人有意網羅他，讓他能和好兄弟「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一起拚江山，不過最後卻不了了之，反觀曾說服球團簽下喬丹（DeAndre Jordan）的杜蘭特和厄文再度出招，積極說服籃網簽下甜瓜。

請繼續往下閱讀...

安東尼過去和與杜蘭特、厄文私下感情都不錯，過去他們三人也曾在2016年夏天幫助美國男籃拿下里約奧會的男籃金牌，而由於杜蘭特因傷恐仍報銷，再加上前鋒錢德勒（Wilson Chandler），因藥檢未過，下季將被禁賽25場，不少球迷和球員出聲相挺，希望籃網能簽下安東尼。

Carmelo Anthony Talks Possibly Playing with 'Family' Kevin Durant, Kyrie Irving https://t.co/4qEQA6JHu5 pic.twitter.com/z9G5ay0wuS — Brooklyn Nets （@updates_nets） September 1, 2019

對於這些支持他的聲音，安東尼在被美媒《TMZ》訪問時感性表示：「感謝所有支持我的球迷、球員們，對他們只有滿滿的愛，我現在很好，我的家人也都很好，這才是最重要的。我現在的感覺比以往任何時候都要更好。」

而當被問到杜蘭特、厄文力挺籃網簽下他的看法，安東尼也表示這兩個人就像是他的家人。

「他們就是家人，如果我們能聯手，這比籃球本身的意義大太多了，」安東尼說道，「有些事情如果有機會發生，那就讓它發生吧。」

厄文和杜蘭特傳出努力說服籃網簽下安東尼。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法