U18世界盃台灣挑戰分組龍頭 今日賽事預告與轉播

台灣小將力拚分組龍頭。（資料照，記者廖耀東攝）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟例行賽，早上7點由白襪挑戰印地安人，前一戰選到保送、已連4場上壘的台灣旅美好手張育成，今天要持續力拚佳績。另外，早上8點還有洛磯出戰道奇的比賽，喜愛大聯盟的球迷們不要錯過囉！

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U18世界盃棒球賽持續進行，台灣將在下午5點迎戰南非，台灣隊昨以3：1力退強敵日本，已篤定晉級複賽，今要挑戰分組龍頭。球迷們一起打開電視幫台灣小將們加油！

日職今有3場轉播要帶給球迷，日本火腿將在客場挑戰羅德，近期陷入低潮的台灣強打王柏融此役能否谷底反彈？而巨人將在主場迎戰中日龍，近期吞下2連敗的巨人要尋求止敗。除此之外，軟銀與樂天的比賽中，台灣好手宋家豪也有機會登板。

中職方面，新莊球場晚間6點35分，統一獅將出戰富邦悍將，獅隊推出亞力克先發，悍將則派出包林傑主投。亞力克轉先發後一勝難求，此役要力拚首勝。而前一場慘遭桃猿打爆的包林傑，今天能否重整旗鼓，並率隊拿下3連勝呢？

MLB

07:00 白襪@印地安人 民視

08:00 洛磯@道奇 FOX體育2台

世界盃籃球賽

16:30 日本@捷克 ELEVEN SPORTS1

20:30 美國@土耳其 ELEVEN SPORTS1

U18世界盃棒球賽

17:00 南非@台灣 緯來體育

日職

17:00 中日@巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台



17:00 樂天@軟銀 FOX體育、FOX體育3台



17:15 日本火腿@羅德 FOX體育2台



中職

18:35 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

美網

23:00 八強 FOX體育、FOX體育3台

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