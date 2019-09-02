U18世界盃》台灣2連勝甲子園明星隊 日本鄉民看得很抓狂

羅暐捷適時安打幫助台灣隊擊敗日本。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃，台灣隊今以3：1擊敗強敵日本，繼去年亞青賽後再次贏球，取得對日本甲子園明星隊2連勝，許多日本鄉民直說：「這是看了非常煩躁的一場比賽」。

此役台灣派出王彥程先發，他主投5局僅被敲2安，失掉1分，日本隊游擊手熊田任洋在5局下連續出現2次失誤，台灣隊攻佔二三壘，羅暐捷適時一棒清壘助台灣超前。5局打完現場下起大雨，最後因雨裁定由台灣隊獲勝。

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王彥程5局好投。（特派記者羅志朋攝）

日本雅虎新聞上，許多網友賽後怪罪到教練團選人的失策，由於日本這次選進的外野手只有2人，游擊手卻選了6人，「每場比賽只有4名選手在守本職的位子，若是如果是游擊手出身，不管守哪個位子都會很簡單，這樣的想法未免太輕視外野手」。

有日本網友認為，像是羅暐捷超前安打的那球，如果本職外野手來接可能就接得到。

還有人說，像奧川恭伸、佐佐木朗希這些強投帶了又不用，實在浪費名額。也有人表示，韓國籍一壘審在比賽中出現對日本隊不利的判決，看了很氣惱，以及認為韓國主辦方有異心，「韓國一直下雨，白天的比賽全都延賽了，為什麼只有這場比賽硬要開打」。

但也有日本網友對台灣的表現心服口服：「雖然日本很強，但我覺得台灣更猛，身體素質很好、腿超快」「日本最近蠻常輸給台灣，只有台灣真的變強了這樣的想法」「台灣的先發王彥程太強了，如果出現在日職選秀，會有多支球團搶著第一指名」「事實就是台灣沒有發生失誤」「輸了就是輸了，沒有任何藉口」。

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