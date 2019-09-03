U18世界盃》兩度壓制甲子園打線 「抗日英雄」王彥程紅到國外去

王彥程兩度壓制日本甲子園打線，優質表現讓他紅到日本去。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽台日大戰，昨天下午5點開打，由去年亞青賽對日本完投9局失1分的「抗日英雄」王彥程先發，而王彥程最後果然不負眾望，昨先發漂亮壓制日本甲子園好手，5局僅被敲2安失1分，超狂表現也讓他紅到日本去！

近10年台日青棒國際賽8度交手，賽前日本隊握有6勝2負的優勢，自2009年第八屆亞洲青棒錦標賽以4：0完封日本後，台灣近年來唯一一勝就是去年亞青賽王彥程完投9局失1分，領軍以3：1擊敗日本隊。

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王彥程昨先發壓制日本隊打線，投完5局用了66顆球，只在首局讓對手靠著保送、盜壘攻佔得點圈，被石川昂彌敲安，才幫日本攻下本場比賽唯一1分，主投5局僅被擊出2支安打失1分，投出3次三振和1次保送。

日本打線久攻不下，有「沖縄の鐵腕」之稱的先發宮城大彌擋不住台灣攻勢，加上守備單局游擊手出現2次要命失誤、執行戰術也多以失敗收場，最終就因雨裁定以1：3不敵台灣。賽後日本網友雖然哀鴻遍野，但也不得不佩服王彥程對日本打者的壓制力，「台灣投手表現真的很好」、「王的控球超穩定」、「去年就開始注意他了」。

而王彥程7月底U18赴日移訓對愛媛大學先發繳好投，也吸引了球探在場觀察，最後他確定與樂天簽下育成選手合約，將與另外一位台灣旅日投手宋家豪當隊友，也讓日本鄉民紛紛表示，相當期待未來王彥程在日職的表現。

王彥程（18歳） 最速146左腕

先月楽天と育成契約を結んだ投手

9/2 U-18日本代表戦

持ち球のスライダー､カーブ

+5回を投げての全3奪三振

チェンジアップ

チェンジアップ

直球 pic.twitter.com/Lawpl9Zlnz — おくら （@okura_NHSBC） September 2, 2019

これで王彥程くんは2年連続でU18日本代表から完投勝利だね — ましと （@mashito_7） September 2, 2019

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