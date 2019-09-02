籃球世界盃》「星度」最低的夢幻隊 「三大缺失」恐導致連霸夢碎

今年美國隊被評為是近年「星度」最低的夢幻隊。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕尋求三連霸的美國隊，明晚8點30分將碰上同樣拿下1勝0敗的土耳其。

首戰美國雖拔得頭籌，但比賽內容並不出色。本屆美國隊徵召不順，與最初公布的大名單相比，總共有18位球員因傷或個人因素退賽，被評為是近年「星度」最低的夢幻隊。

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美媒也撰文分析指出，美國隊要完成連霸，必須克服默契不足、防守強度差和內線得分能力不夠等三大缺失。

首戰對決實力差一截的捷克，美國隊在開賽就陷入苦戰，首節僅攻下17分，完全不像陣中擁有12名NBA球員的超級強隊；上半場還出現兩次進攻時，隊友撞在一起的畫面，默契不足的問題也浮上檯面。

捷克陣中僅史托倫斯基是現役NBA球員，但美國隊卻無法降低其破壞力，還讓史托倫斯基攻下全場最高分；另外捷克前役團隊命中率近4成，且三分球命中率高達44.4%，若防守不改善，未來碰上塞爾維亞、希臘和法國等頂尖強隊，恐難以招架。

美國隊碰上禁區薄弱的捷克，但三大內線M.透納、B.羅培茲和普朗利，合計12投僅3中，進帳6分，進攻籃板還輸給對方2個，內線得分能力太差，恐導致外線射手的發揮受限，進攻將更加艱辛。

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