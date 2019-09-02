日職》找回好手感！陳冠宇1局2K無失分 勝投擦肩而過

陳冠宇1局飆2K無失分，找回好手感。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕羅德海洋隊與歐力士猛牛隊在今日的比賽中激戰到延長賽，效力羅德的台灣好手陳冠宇12局上登板，投1局送出2次三振無失分退場，羅德雖在12局下攻佔上三壘得分大門前，不過代打的清田育宏沒能敲安建功，終場羅德2：2和歐力士握手言和。

羅德首局就靠洋砲馬丁（Leonys Martin）2分砲先馳得點，但在2局上先發土肥星也遭遇亂流，讓歐力士西浦颯大敲安打將比分追平，接下來兩隊都沒能再有任何分數進帳，正規前9局打完，兩隊2：2進入延長賽。

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陳冠宇今天在延長賽12局上登板，一上來就先讓鈴木昂平揮棒落空吞K，接著讓安達了一敲出滾地球出局，最後再用一顆132公里的卡特球讓代打的小田裕也揮棒落空，漂亮讓對手三上三下，沒有失分完成投球工作。

總計陳冠宇今投1局，用了19球沒被敲出安打，飆出2次三振，沒有保送也沒有掉分，甩開前役1局失4分的低潮，防禦率下降到4.01。

而羅德雖然在12局下，首名打者田村龍弘靠著三壘手失誤上壘，隨後靠著岡大海的犧牲觸擊和鈴木大地的滾地球推進到三壘，不過代打的清田育宏最後卻沒能建功，揮棒落空遭三振，兩隊終場就以2：2握手言和。

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