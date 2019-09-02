U18直擊》連兩年抗日成功 王彥程：今天老天爺幫大忙

台灣左投王彥程不負「抗日英雄」美名，今再對日本先發5局失1分，因雨裁定台灣以3:1贏球，他連兩年青棒國際賽成功射日奪勝投。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃台灣左投王彥程不負「抗日英雄」美名，繼去年亞青賽完投勝日本，今天他再對日本先發5局失1分，最終比賽因雨裁定，台灣以3:1贏球，連兩年青棒國際賽成功射日奪勝投，王彥程說，「老天爺幫滿大的忙。」

去年亞青賽王彥程正值顛峰，之後因傷長期陷入低潮，一直到U18世界盃開打狀況仍令教練團擔憂，今天台日大戰教頭周宗志決定將先發重任交給子弟兵，王彥程沒漏氣，只在首局被第4棒石川昂彌敲安掉1分，投5局用了66球，被敲2安都是石川打的，另飆3K、1保送，連兩年對日本拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

「滿開心的。」王彥程說，上一場對美國投球狀況沒那麼好，這場算及時拉回來，策略是把球壓低，「我給自己打70分，開賽控球不好，到後面愈投愈有信心，知道怎麼調整。」王彥程剛與日職樂天簽下育成選手合約，昨在大批美日職棒球探面前繳好投，儼然為大賽而生。

今天好投壓制日本，王彥程給自己打70分。（特派記者羅志朋攝）

王彥程認為，去年亞青賽投贏日本對他這場投球有幫助，畢竟是熟悉的對手，原本設定先發投7局，只是5局結束就因雨結束，覺得有點可惜，但球隊贏球就好。

「相當滿意！」周宗志盛讚王彥程表現，給90分高評價，他說，本來就希望透過這場對日先發建立信心，很高興王彥程做到了，雖然球速不快，仍展現壓制性，用直球搶到好球數，再用變化球對決，被敲兩支安打都沒失投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法