U18世界盃》台灣因雨裁定勝日本 「這點」竟成最大遺憾

佐佐木朗希雖然沒在台日大戰登板，不過牛棚練投仍吸引多名日美球探關注。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃持續在南韓釜山開打，台灣隊昨因雨裁定最終以3：1擊敗日本，讓先前以不敗之姿占據預賽B組龍頭的日本，苦吞本屆首敗。而日本「怪物高中生」佐佐木朗希，熱身賽因右手中指瘀血水泡惡化，預計到複賽才會亮相，不過這場台日大戰登場，第4局時日本隊牛棚突然傳騷動，原來竟是佐佐木朗希在牛棚熱身，吸引多名球探觀看，但最後日本隊仍沒讓佐佐木朗希上場，也讓沒能對決甲子園強投的台灣隊打者們在今天的台日大戰留下遺憾。

U18世界盃棒球賽預賽賽程接近尾聲，不過日本隊的佐佐木朗希和奧川恭伸，這兩位王牌強投前3戰都未登板，其中佐佐木希在日本餞行試合對決日本大學代表隊，主投1局用12顆球讓對手三上三下，沒被擊出任何安打還飆出2K，原本預定投2局的他，僅投1局就退場，賽後傳出右手中指瘀血，能否登板還須評估。

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佐佐木朗希。（資料照，特派記者羅志朋攝）

而台日大戰3局下，日本隊原想執行戰術，沒想到卻反而讓台灣隊有機可趁，三壘上王順和趁勢衝回追平分，幫助球隊追成平日本後，4局上睽違6天的佐佐木朗希突然出現在牛棚裡，並簡單熱身，也引起日、美職球探一陣騷動。

5局下，台灣隊攻佔二、三壘時，佐佐木朗希開始搭配捕手在牛棚練投，不過羅暐捷敲安後超前後，日本隊仍沒換上佐佐木朗希，而是由西純矢三振掉林子豪，化解繼續失分的危機，最終比賽因雨裁定，也讓沒能對決甲子園強投的台灣隊打者們留下遺憾，而接下來台灣打線若想對決這位日本王牌，恐怕得等到決賽。

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