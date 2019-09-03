MLB Live》張育成首打席沒建功 印地安人領先白襪

第三局

3局上，賈西亞敲二壘安，安德森敲飛球出局，賈西亞上到三壘。阿布瑞尤敲滾地球，張育成傳一壘刺殺，但白襪三壘跑者回來得分。孟卡達敲二壘安打，希梅涅茲敲中外野安打，印地安人中外野莫卡多傳本壘阻殺出局。3出局。白襪以1：3落後。

第一局

1局下，林多獲保送，並盜上二壘。2出局後，普伊格、盧普洛都獲保送，印地安人攻占滿壘，雷耶斯敲清壘二壘安。培瑞茲敲內野安打，印地安人攻占一、三壘。張育成敲三壘方向強勁滾地球，白襪三壘手孟卡達傳二壘封殺，3出局。印地安人以3：0暫時領先。

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賽前

印地安人先發打線：

1.林多（Francisco Lindor） 游擊

2.莫卡多（Oscar Mercado） 中外野

3.山塔納（Carlos Santana） 一壘

4.普伊格（Yasiel Puig） 右外野

5.盧普洛（Jordan Luplow） 左外野

6.雷耶斯（Franmil Reyes） 指定打擊

7.培瑞茲（Roberto Perez） 捕手

8.張育成 三壘手

9.佛里曼（Mike Freeman） 二壘手

先發：西瓦爾（Aaron Civale）

白襪先發打線：

1.賈西亞（Leury Garcia） 右外野

2.安德森（Tim Anderson） 游擊

3.阿布瑞尤（Jose Abreu） 一壘

4.孟卡達（Yoan Moncada） 三壘

5.希梅涅茲（Eloy Jimenez）左外野

6.斯柯爾（Matt Skole）指定打擊

7.卡斯提歐（Welington Castillo） 捕手

8.桑契斯（Yolmer Sanchez） 二壘手

9.安格爾（Adam Engel） 中外野

先發：狄威勒（Ross Detwiler）

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