MLB》126年來首見！ 韋蘭德與柯爾「背靠背」狂飆14K（影音）

〔體育中心／綜合報導〕不讓明星隊友韋蘭德（Justin Verlander）專美於前，太空人強投柯爾（Gerrit Cole）今天主投6局狂飆14K，兩人成為近126年來首對「背靠背」飆出單場14K的先發搭檔，柯爾單季3度達陣14K成隊史第一人。

韋蘭德昨天完投9局狂飆14K，演出生涯第3場無安打比賽，今天換柯爾接力登板，前4局已經送出9K，包括用100英哩火球讓強打耶利奇（Christian Yelich）揮空三振，5局下雖連挨2安被攻佔三壘，但柯爾單局3K化解危機。

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柯爾連2場先發狂飆14K。（法新社）

6局下柯爾投出三上三下，包括讓耶利奇目送滑球進壘，領到單場第2K，投球數來到105球，單場14K完工退場休息。大聯盟Stats推特指出，自1893年開始採用現今投手丘至本壘板距離以來，不曾有投手背靠背達陣單場14K，韋蘭德和柯爾連2場發威，成為首對先發搭檔寫歷史。

而今天當主角的柯爾，單季第3次投出單場14K、個人連2場達陣，都是太空人隊史第一人，連17場先發沒有敗投，也締造隊史新紀錄。柯爾加盟不到2年，已為太空人投出24次單場至少10K的比賽，躍居隊史生涯排行榜第4，僅次萊恩（Nolan Ryan）（53次）、理查德（J.R. Richard）（39次）和隊友韋蘭德（26次）。

韋蘭德和柯爾背靠背單場14K，近126年首見。（資料照，USA TODAY Sports、法新社）

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