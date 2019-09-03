MLB》田中將大好投無用 洋基連220場未被完封紀錄中斷

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基日籍投手田中將大今天在主場先發，他繳出6局失2分的優質先發，但洋基打線熄火，全場遭德州遊騎兵投手邁納（Mike Minor）7.1局好投壓制，最後洋基以0：7遭對手完封，田中將大吞本季第8敗。此外，洋基隊連220場未被完封紀錄，也遭中斷。

遊騎兵首局先靠馬札拉（Nomar Mazara）高飛犧牲打先得分，5局上崔維諾（Jose Trevino）敲陽春砲添分。8局上古茲曼（Ronald Guzman）敲安攻回1分，迪謝茲（Delino DeShields）揮三分彈，遊騎兵單局得4分。9局上秋信守轟陽春彈，遊騎兵終場以7：0完封洋基。

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田中將大。（法新社）

田中將大今投6局被敲7安，包含1轟，失掉2分，送出5次三振、2次保送，吞本季第8敗，賽後防禦率為4.42；洋基打線全場僅出現6安，塔克曼（Mike Tauchman）單場2安表現最佳。

遊騎兵先發邁納投7.1局被敲5安，送出5次三振、1次保送，獲本季第12勝。

《美聯社》報導，洋基隊連續220場沒有被對手完封，這是大聯盟史上第二長紀錄。洋基隊上一次遭對手完封，已經是去年6月30日對紅襪之戰；大聯盟最長未被完封紀錄也是洋基隊，曾在1931年至1933年締造連308場未被完封紀錄。

遊騎兵先發邁納投7.1局被敲5安，送出5次三振、1次保送，獲本季第12勝。（美聯社）

洋基打線全場僅6安。（今日美國）

田中將大。（美聯社）

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