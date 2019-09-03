MLB》潘姆生涯第2支再見安打 光芒退金鶯奪5連勝（影音）

10局下，光芒潘姆敲出再見安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒主場出戰同區墊底的金鶯，雙方正規9局打完平手，進入延長加賽，10局下，光芒潘姆（Tommy Pham）敲出再見安打，光芒以5：4氣走對手，收下5連勝，美聯外卡暫居龍頭。

3局下，光芒隊率先發難，2棒米德斯（Austin Meadows）面對金鶯先發投手沃切喬斯基（Asher Wojciechowski）敲出右外野平射兩分砲，本季個人第25轟出爐；5局下，光芒潘姆在一二壘有人的情況下，擊出中左外野深遠二壘安打清光壘包 ，助光芒將領先優勢擴大至4分。

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3局下，光芒米德斯面對金鶯先發投手沃切喬斯基敲出右外野平射兩分砲。（法新社）

前5局未讓對手越雷池一步的光芒先發投手亞柏格（Ryan Yarbrough），在第6局遭遇亂流，單局被敲5支安打，其中包含艾伯托（Hanser Alberto）一發陽春砲，一口氣失掉4分，雙方平手。7局失4分的金鶯先發沃切喬斯基順利逃敗。

光芒先發投手亞柏格6局失4分，無關勝敗。（法新社）

戰況一路平手至延長賽，10局下，金鶯換上菜鳥泰特（Dillon Tate），光芒溫德（Joey Wendle）獲保送上壘，藉由隊友護送上到二壘，下棒潘姆擊出左外野再見安打，1分之差氣走金鶯，這是他職業生涯第2支再見安打，泰特承擔生涯首敗，普奇（Colin Poche）則拿下後援勝。

10局下，光芒溫德藉由潘姆安打跑回再見分。（美聯社）

潘姆單場4打數3安打3打點，並擊出加盟光芒後首支再見安打，談到最後一次打擊心態，他的說法也很很實際，他表示，「我不想再多打一局了，明天還有雙重賽要打，我們牛棚投手需要獲得喘息。」

（影片來源：MLB官網）

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