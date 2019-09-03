MLB》雷神飆10K無失分甩前役慘況 連2季勝投上雙（影音）

「雷神」辛德加德今對上國民比賽，主投7無失分，送出10次三振，笑納個人第10勝。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕大都會王牌「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今對上國民比賽，主投7局僅用90球，被敲3支零星安打無失分，送出10次三振，帶領球隊以7：3獲得勝利，並笑納個人第10勝。

（影片來源：MLB官網）

辛德加德擺脫前場對上小熊3局狂失9分的慘況，此戰繳出7局無失分優質先發，個人勝投數也連兩季達雙位數。首局被首棒打者透納（Trea Turner）敲出安打後，辛德加德投出15上15下，主帥卡拉威（Mickey Callaway）賽後表示，「你可以從他眼中看到，他相當不滿意前役表現，他不會讓慘況再發生，所以他今天使出更大力量。」

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大都會攻勢集中在兩個半局，2局上，戴維斯（J.D. Davis）安打、尼莫（Brandon Nimmo）獲保送，攻佔一二壘，緊接上場的佩尼克（Joe Panik）及R．李維拉（Rene Rivera）各敲安帶打點，大都會以2：0領先。

此役，戴維斯繳出5支3、2打點。（USA TODAY Sports）

4局上，大都會形成大局，擊出連同麥克內爾（Jeff McNeil）2分砲在內的5支安打，狂灌5分鎖定戰局，國民先發羅斯（Joe Ross）僅投3.2局失7分退場，這是他生涯6季以來失分最多一役，吞下賽季第4敗，防禦率暴增至6.17。

4局上，麥克內爾從國民先發羅斯手中敲出2分砲。（USA TODAY Sports）

國民僅在9局下靠著卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）3分砲破蛋，但為時已晚，終場4分之差敗下陣來，近期4連勝中斷。

9局下，卡布瑞拉3分砲助球隊破蛋。（歐新社）

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