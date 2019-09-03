籃球世界盃》中國隊要命失誤、延長賽不敵波蘭 中網友氣炸了

中國隊錯失勝機，延長賽不敵波蘭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界盃男籃賽，地主中國隊昨天在小組賽第二戰面對波蘭，竟在第四節讀秒階段發生要命傳球失誤，錯失勝機，被對手逼近延長賽。中國隊明星易建聯全場得到24分，但球隊最後在延長賽以76：79輸球。而波蘭則是2連勝，收下16強門票。

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中國隊在這屆世界盃男籃和波蘭、委內瑞拉、象牙海岸同組。中國隊首戰以70：55擊敗象牙海岸，這是中國隊相隔9年於世界盃嘗到勝利滋味。但昨晚面對相隔52年再度參加世界盃男籃的波蘭隊，中國隊陷入苦戰。

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中國隊錯失勝機，延長賽不敵波蘭。（法新社）

此戰中國隊首節打完以25：15領先，第二節波蘭波尼特卡（Mateusz Ponitka）單節獨得11分，幫助球隊打出單節24：10的比數，半場打完中國隊以35：39落後。第三傑剩下5分多鐘，中國隊主力後衛郭艾倫犯滿畢業，三節完中國隊追至54：57。

末節易建聯在剩下1分54秒投進三分還造成對手犯規，完成4分打，幫助中國隊一度取得5分領先。波蘭A·J·斯勞特（A.J. Slaughter）立即回敬大號三分，而波蘭也使用犯規戰術，追到1分差。

末節剩下7.2秒，中國隊發邊線球，周琦發生傳球失誤，波尼特卡抄到球後快速上籃遭犯規，2罰1中追平。雙方打進延長賽。延長賽中，雙方互咬分數，孫銘徽在剩下34秒時投進追平三分，兩隊76：76再度戰平，但波蘭庫利格（Damian Kulig）切入上籃得分助隊超前，中國隊啟用犯規戰術，波尼特卡2罰1中，最後波蘭就以79：76贏球。

中國隊明星易建聯得到24分。（路透）

中國隊以易建聯24分、8籃板最佳，周琦拿10分、7籃板，但他發生5次失誤是全隊最多。王哲林也有10分、9籃板成績；波蘭以波尼特卡25分最佳，A·J·斯勞特22分。

這場比賽讓許多中國網友感到不滿，有人提到，中國隊在第四節讀秒階段剩下11秒還領先3分，「為何要採取犯規戰術？」質疑中國隊總教練李楠的戰術；還有中網友說，「為何最關鍵的三次邊線球都是周琦來執行？在他連續發球失誤情況下還繼續讓他發球？」、「李楠主鍋，周琦其次。」

波蘭贏球。（法新社）

波蘭隊2連勝後，確定提前晉級16強。而中國隊輸球後，將和委內瑞拉爭分組第二，搶另一個晉級名額。

周琦。（法新社）



中國隊總教練李楠。（歐新社）

波蘭贏球。（美聯社）

波蘭以波尼特卡25分最佳。（法新社）

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