MLB》道奇大物超狂！ 大聯盟首球敲安、下打席掃二壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇頭號大物拉克斯（Gavin Lux）技驚四座，大聯盟生涯首球就敲安，下一打席再追加二壘安打，被大聯盟官方大讚天生好手，也獲道奇球迷滿堂彩。

因應馬恩西（Max Muncy）右腕骨折，道奇升上農場頭號大物拉克斯，今天在主場先發亮相，擔任八棒二壘手，2局下率先上場打擊，大聯盟生涯看的第一球就出棒，擊出中外野德州安打，父母在場邊都欣喜若狂。

請繼續往下閱讀...

大聯盟生涯首球就敲安，讓道奇休息室和場邊球迷為他鼓掌，拉克斯上壘後也露出笑容，道奇該局吃下4分打局，以6：2領先。3局下拉克斯又是該局首名打者，滿球數時咬中97.3英哩速球，擊出中右外野二壘打，大聯盟前2打席都敲安。

拉克斯再度讓家人為他瘋狂，上壘後也用雙手指向天空，大聯盟推特稱讚他是天生好手，官網記者則用道奇頭號大物迅速發揮影響力，報導拉克斯大聯盟初登場的亮眼表現。他在賽前表示：「每個孩子的夢想都是接到那通電話（上大聯盟），做夢般的不真實感是最好的形容詞。」

21歲的拉克斯是游擊出身，但也能守二壘，今年在3A是恐怖的「四割男」，升大聯盟前才失守掉到3成92，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示只要是對右投先發，就會固定讓他先發，爭取季後賽出賽機會。

拉克斯是2016年首輪選秀被道奇挑中，同梯的史密斯（Will Smith）、梅伊（Dustin May）和岡索林（Tony Gonsolin）都在大聯盟發光發熱，拉克斯坦言在交易大限前很怕被送走，已經克服春訓遇到的傳球問題，同梯隊友的好表現也幫助他迅速上軌道，「上去了就是、得馬上有所表現。」

拉克斯大聯盟生涯首球就敲安。（美聯社）

拉克斯上壘後相當開心。（美聯社）

拉克斯大聯盟前2打席都敲安，並回壘得分。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法