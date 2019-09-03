MLB》史瓦伯清壘長打建功 小熊單局灌5分逆轉水手（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小熊主場面對水手系列賽，小熊於7局下半狂攻5分形成大局，包括史瓦伯（Kyle Schwarber）超前比數的清壘三壘打，最終小熊靠著這5分大局奠定勝基，以5：1擊敗水手終止2連敗，水手則吞下近7場比賽中的第5敗。

史瓦伯敲出清壘的三壘安打，幫助小熊逆轉擊敗水手。（美聯社）

水手在5局上半率先展開攻勢，接連靠著先發6棒游擊手摩爾（Dylan Moore），以及7棒二壘手高登（Dee Gordon）的二壘安打得到全場第1分，這也是水手整場比賽唯一的1分。

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7局下半小熊展開反擊，一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）在一二壘有人的情況下，擊出帶有1分打點的一壘安打，再靠著對手失誤攻占二壘，史瓦伯則是於滿壘情況上場打擊，鎖定一顆角度偏低的變速球揮棒，擊出一壘邊線的不規則彈跳球，球穿越一壘手防線形成三壘安打，把壘包上的隊友全都清空。

瑞佐今日繳出2支2的成績單，外帶1分打點。（今日美國）

羅素（Addison Russell）再用滾地球出局打回三壘上的史瓦伯，替主隊錦上添花，在單局攻下5分大局，以及牛棚成功守成的情況下，小熊以5：1逆轉擊退來訪水手。

小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投6局被敲3安失1分，另送出7次三振的優質先發表現，只可惜無關勝敗，中繼1局無失分的菲爾普斯（David Phelps）幸運地撿到本季第2勝。

水手先發投手薛菲爾德（Justus Sheffield）投5局被敲5安未失分，只可惜自家牛棚放火而喪失勝投，中繼上場的威斯勒（Matt Wisler）投1.1局失2分苦吞本季第3敗。

韓德瑞克斯投今6局失1分無關勝敗。（法新社）

雪菲爾德投5局0失分，只可惜牛棚未能守住領先而無關勝敗。（今日美國）

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