MLB》道奇7發紅不讓打爆洛磯 貝林傑44轟暫居大聯盟領先（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場全壘打滿天飛，對洛磯之戰打了超過4個小時，貝林傑（Cody Bellinger）在球隊大幅領先時，擊出本季第44發全壘打，暫居大聯盟全壘打王，前田健太回牛棚首戰就熱投4局，終場道奇狂掃7轟，以16：9大勝洛磯。

道奇火球男畢爾勒（Walker Buehler）今表現欠佳，先發5局挨2發全壘打，掉6分皆為責失，但隊友頻開轟為他解套，開賽連4局得分，佩德森（Joc Pederson）雙響外加二壘安打，單場3支3都是長打，不過守備時沒收全壘打後撞上全壘打牆，造成腹部瘀傷提前退場。

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道奇此役8局僅2局未得分，2度吃下4分大局，5局打完取得10：6領先，賽前被調回牛棚、備戰季後賽的前田健太，後援出賽首戰就熱投4局，9局上雖一度被對手背靠背開轟，仍用58球完成任務，吃掉畢爾勒退場後的剩餘局數，4局責失3分送出5K無保送，獲本季首次救援成功。

前田健太轉牛棚首戰就投4局，本季首度救援成功。（美聯社）

道奇此役一共擊出7發全壘打，佩德森和泰勒（Chris Taylor）都是單場雙響，洛磯一度派出老將野手戴斯蒙（Ian Desmond）登板投球，貝林傑在球隊領先8分、對手換投時，擊出右外野陽春砲，本季第44轟出爐，暫居大聯盟全壘打王，僅領先1轟。

貝林傑今天單場3保送，其中2次敬遠，總教練羅伯斯（Dave Roberts）直呼，整個大聯盟都不想因為被貝林傑痛宰而輸球。道奇此役追加7轟，將隊史單季全壘打紀錄上修至245支，佩德森成為隊上第3位30轟打者，同樣單場雙響的泰勒，則成為道奇本季第11位全壘打上雙的打者。

貝林傑第44轟出爐，暫居大聯盟全壘打王。（法新社）

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