美網》謝淑薇女雙遭直落二 連三年止步16強

美國網球公開賽，謝淑薇在女雙16強止步。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽，名列大會女雙第2種子的台灣一姊謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova），今天在女雙16強賽以4：6、3：6，不敵大會第14種子拉托維亞好手歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）／烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok），無緣8強。

「台捷配」開賽和對手互破後，謝淑薇組合叫傷停，她在包紮完大腿後繼續拚戰。雙方之後互破發球局。謝淑薇組合在第9局破對方發球局，追到4：5，但第10局再遭破發，「台捷配」首盤就遭對手破發4次，首盤以4：6輸掉。

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第二盤謝淑薇組合前5局遭對手破發2次，一度以1：4落後，之後「台捷配」追到3：5，第9局一度逼出破發點，但無法突破對方發球局，最後發生非受迫性失誤，次盤以3：6輸掉。「台捷配」拚戰1小時32分，遭直落二止步女雙16強，「台捷配」自法網後再度不敵歐絲塔潘珂／琪切諾克。

謝淑薇組合一發得分率50％、二發得分率47％，都不如對手，全場遭破發5次，致勝分14分也不如對手27分。這也是謝淑薇連續三年美網在女雙第三輪止步。

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