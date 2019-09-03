MLB》韋恩萊特7局完美壓制收10勝 紅雀啄傷巨人穩龍頭（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀38歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）今面對巨人，投7局僅被敲4安無失分，再加上牛棚守住領先優勢，終場紅雀於主場以3：1扳倒巨人，「憤怒鳥」拿下近5場比賽的第4勝，近況低迷的巨人則苦吞3連敗，且是近7場比賽以來的第6敗。

韋恩萊特主投7局0失分收下本季第10勝。（美聯社）

主隊1局下半，便靠著王寇頓（Kolten Wong）的三壘安打，打回全場第1分，高德史密特（Paul Goldschmidt）接著擊出游擊方向的滾地球再送回王寇頓，幫助紅雀收下本場第2分。3局下半德容（Paul DeJong）用一支帶有1分打點的一壘安打替球隊再添1分，紅雀取得3分領先。

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王寇頓擊出三壘安打，並帶有1分打點。（法新社）

巨人打線一路被韋恩萊特封鎖，直到8局上半Mauricio Dubon才從紅雀牛棚投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）掃出陽春砲打破鴨蛋，Mauricio Dubon今天繳出3打數2安打的成績，為全場唯一有複數支安打的球員，只可惜巨人後續追分無力，最終巨人以1：3不敵憤怒鳥。

Mauricio Dubon擊出陽春砲幫助球隊破蛋，只可惜巨人還是不敵紅雀。（美聯社）

紅雀先發韋恩萊特雖全場僅送出1次三振，但靠著7局無失分的優質表現拿下本季第10勝，終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）後援1.1局0失分收下本季第17次救援成功。巨人先發投手畢迪（Tyler Beede）則是投4局被敲5安失3分苦吞本季第9敗。

紅雀目前戰績77勝60敗在國聯中區排名首位，與第2的小熊有著3場勝差。巨人戰績66勝71敗在國聯西區排名第3，雖然7月份一度打出一波大高潮，但進入8月份後狀態低迷，目前勝率不及5成，進入季後賽的機會越來越渺茫。

值得一提的是，6局上半2出局時，紅雀右外野手佛勒（Dexter Fowler）和中外野手貝德（Harrison Bader）同時要接一顆外野飛球，兩人雖然撞在一起，但佛勒還是把球穩穩接進手套內形成出局數。

（影片來源：大聯盟官網）

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