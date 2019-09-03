MLB》卡布雷拉開轟成空響 凱普勒致勝安助雙城逆轉勝（影音）

8局上，凱普勒（右）2分打點安打逆轉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）今對上雙城比賽中敲出本季第10轟，可惜球隊無法贏球，8局上遭凱普勒（Max Kepler）2分打點安打逆轉，雙城最終以4：3險勝老虎，美中排名第1，領先印地安人5.5場。

卡布雷拉上賽季中斷至新人年來連15季全壘打支數上雙，此役，他首局就從歐多里齊（Jake Odorizzi）手中敲出陽春砲， 賽季全壘打再次來到雙位數，而這支全壘打也是他隔了11場比賽、42打席再次打出，上支全壘打要追溯到美國時間8月15日與水手一役。

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36歲老虎強打卡布雷拉今對上雙城比賽中敲出本季第10轟。（美聯社）



卡布雷拉生涯累積475支全壘打，排名躍居史上第31，與已故名將Stanley Frank Musial及Willie Stargell並列，下個目標將挑戰準名人球堂星貝爾崔（Adrian Beltre）的477轟。

（影片來源：MLB官網）

2局上，雙城安德瑞安薩（Ehire Adrianza）一發2分砲助球隊領先1分；5局下，老虎攻勢再起，德梅利特（Travis Demeritte）適時安打扳平戰局，隨後雷耶斯（Victor Reyes）在二三壘有跑者的情況下，擊出中外野高飛犧牲打，老虎再次超前比數。

2局上，雙城安德瑞安薩擊出一發2分砲。（USA TODAY Sports）

8局下，凱普勒從老虎霍爾（Matt Hall）手中敲出2分打點逆轉致勝安打，敗投則記在中繼上場的法默（Buck Farmer），勝投由李泰爾（Zack Littell）摘下，終結者羅傑斯（Taylor Rogers）9局下登板，以1局無失分表現關門成功，進帳賽季第22次救援成功。

9局下，終結者羅傑斯登板，以1局無失分表現關門成功，進帳賽季第22次救援成功。（法新社）

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