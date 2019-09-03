美網》納達爾生涯九度闖八強 超狂「蛇球」讓老虎伍茲也瘋了

「蠻牛」納達爾闖進八強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽，大會第2種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天以6：3、3：6、6：1、6：2，擊敗克羅埃西亞好手「犀利哥」西利奇（Marin Cilic），生涯第9度打進美網八強。

前三戰一盤未失的納達爾，今天比賽丟掉第二盤，但納達爾後兩盤強壓對手，第四盤甚至展現「蛇球」美技，把球從球柱旁擊回場內的致勝球，讓現場觀眾大驚，納達爾也振臂為自己歡呼，連場邊蠻牛的偶像美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）也大讚。

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納達爾最後耗時2小時49分四盤擊敗西利奇，晉級八強，他全場一發得分率有83％、二發得分率有48％，致勝球有38顆，非受迫性失誤為26次，都優於對手。納達爾下場八強戰將碰上阿根廷好手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

納達爾賽後表示，第二盤西利奇掌握很多分，打得比我更有侵略性，每一球都有強勁。他說，第二盤後自己覺得要改變一些東西，針對二發回擊打進場內，改變戰局。

另外，阿根廷好手史瓦茲曼今以3：6、6：2、6：4、6：3，四盤擊敗大會第6種子德國好手A.茲維瑞夫（Alexander Zverev），生涯二度打進美網八強。

義大利新星貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）今以6：1、6：4、7：6（8：6），直落三擊敗俄羅斯21歲好手盧柏列弗（Andrey Rublev），貝雷蒂尼生涯闖進美網八強，也是史上第二位打進美網八強的義大利選手。

另一場男單，法國「跳跳虎」蒙非爾斯（Gael Monfils）今天以6：1、6：2、6：2，直落三打敗西班牙33歲老將安都亞（Pablo Andujar），闖進八強。蒙非爾斯將碰上貝雷蒂尼。

「蠻牛」納達爾。（美聯社）

「蠻牛」納達爾闖進八強。（法新社）

納達爾打出絕妙好球，連美國高球名將老虎伍茲也振臂歡呼。（歐新社）

克羅埃西亞好手「犀利哥」西利奇。（法新社）

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