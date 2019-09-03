MLB》延長賽關鍵打席被主審拉掉 耶利奇吞K賽後怒了！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）今天擊出本季第43轟，但他在延長賽10局被三振，球隊2：3輸球，賽後受訪時對於關鍵判決不予置評。

耶利奇昨天炸裂中止連12場未開轟，42轟追上大聯盟領先群，今天在主場對太空人，受制柯爾（Gerrit Cole）強投壓制，前3打數掛零吞2K，9局下落後1分時率先上場，耶利奇在2好0壞時出棒，擊出中外野陽春砲追平比數。

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釀酒人靠著耶利奇追平轟，逼出延長賽，太空人史普林格（George Springer）在10局上率先擊出陽春砲，取得3：2領先，10局下太空人推詹姆斯（Josh James）登板，2保送讓釀酒人1出局攻佔一二壘，再度輪到耶利奇打擊。

耶利奇積極出棒，球數以1好2壞落後，詹姆斯接著一顆偏高85.1英哩滑球，耶利奇沒有出棒，被主審拉掉判三振出局，領到單場第3K，詹姆斯隨後續飆1K守下勝利，本季首度救援成功，釀酒人以一分差輸球。

Unreal. Strike Three call to Yelich with two on in the 10th... pic.twitter.com/uY31tOQLnU — Derek VanRiper （@DerekVanRiper） 2019年9月2日

I'm no expert lip reader, but I'm pretty sure Christian Yelich said "brutal" after Ben May rung him up for the second time in Monday's 3-2 loss to the Astros.



Left, sixth inning.



Right, 10th with the winning run on base. pic.twitter.com/3Ox6Ucw73n — Adam McCalvy （@AdamMcCalvy） 2019年9月2日

耶利奇賽後相當不滿，表示不想說出任何會害自己被罰款的發言，對於延長賽被三振的判決，耶利奇說：「我能說的就是，你們自己去看，自己做出你們的判斷，自己看著辦，事到如今那已經不重要了，不會改變已經發生的任何事，就是這樣運作的，我們只能接受，就是這樣了。」

耶利奇在正規賽6局時，也曾對主審判決表達不滿，延長賽再遇爭議判決，被問到當時為何在場上沒更激進地為自己爭取？耶利奇回應：「接著會發生什麼事？唯一會發生的事情就是、你會被驅逐出場，不會改變任何事情，你只會被趕出場，那就是唯一會發生的事。」

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）說得更直接了，他直言：「那是兩個很糟糕的判決，我得這麼說，很爛的判決，很爛的裁判。」

耶利奇不滿主審判決。（法新社）

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