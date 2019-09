MLB》延長賽關鍵打席被主審拉掉 耶利奇吞K賽後怒了！（影音）

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人球星耶利奇(Christian Yelich)今天擊出本季第43轟,但他在延長賽10局被三振,球隊2:3輸球,賽後受訪時對於關鍵判決不予置評。

耶利奇昨天炸裂中止連12場未開轟,42轟追上大聯盟領先群,今天在主場對太空人,受制柯爾(Gerrit Cole)強投壓制,前3打數掛零吞2K,9局下落後1分時率先上場,耶利奇在2好0壞時出棒,擊出中外野陽春砲追平比數。

請繼續往下閱讀...

釀酒人靠著耶利奇追平轟,逼出延長賽,太空人史普林格(George Springer)在10局上率先擊出陽春砲,取得3:2領先,10局下太空人推詹姆斯(Josh James)登板,2保送讓釀酒人1出局攻佔一二壘,再度輪到耶利奇打擊。

耶利奇積極出棒,球數以1好2壞落後,詹姆斯接著一顆偏高85.1英哩滑球,耶利奇沒有出棒,被主審拉掉判三振出局,領到單場第3K,詹姆斯隨後續飆1K守下勝利,本季首度救援成功,釀酒人以一分差輸球。

Unreal. Strike Three call to Yelich with two on in the 10th... pic.twitter.com/uY31tOQLnU

I'm no expert lip reader, but I'm pretty sure Christian Yelich said "brutal" after Ben May rung him up for the second time in Monday's 3-2 loss to the Astros.



Left, sixth inning.



Right, 10th with the winning run on base. pic.twitter.com/3Ox6Ucw73n