MLB》唐納森、卡馬戈雙雙開轟 助拳索洛卡奪11勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主場面對藍鳥系列賽戰，勇士推派出超級新人索洛卡（Mike Soroka）掛帥先發，索洛卡投5局被敲2轟失3分，所幸靠著隊友唐納森（Josh Donaldson）和卡馬戈（Johan Camargo）雙雙開轟助拳，終場勇士以6：3擊退藍鳥收下近期的5連勝，藍鳥則苦吞2連敗。

唐納森今繳出3打數1安打，外加兩打點的表現。（今日美國）

1局下半，前美聯MVP、勇士的三壘手唐納森就用一發兩分彈替比賽揭開序幕，這是他本季的第34轟。3局下半阿爾比斯（Ozzie Albies）和唐納森靠著藍鳥三壘手祖利（Brandon Drury）的失誤跑回本壘得分，勇士取得4：0領先。

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4局上半藍鳥展開反攻，葛里查克（Randal Grichuk）擊出左外野方向的陽春砲追回1分。5局上半，客隊靠著代打上陣的泰倫茲（Rowdy Tellez）掃出右外野方向455英尺的超大號陽春全壘打，以及葛里查克的高飛犧牲打再添2分，將比分追近至1分落後。

泰倫茲代打擊出特大號陽春砲。（美聯社）

比分一路到8局下半才有所變化，卡馬戈用一發2分打點全壘打替勇士增添保險分，將比分拉開至安全的3分差，最後梅倫森（Mark Melancon）投1局無失分成功關門，勇士以6：3擊敗藍鳥。

卡馬戈在8局下擊出兩分砲，補進保險分。（今日美國）

勇士先發投手索洛卡今雖只投5局且失3分，但靠著隊友火力支援以及牛棚守成，歡喜收下本季第11勝，防禦率小幅上升至2.53，在國家聯盟先發投手中排名第3低。成功關門的梅倫森拿下本季第9次救援成功。瓦格斯派克（Jacob Waguespack）今投4局失4分，僅2分為自責分，苦吞本季第3敗。

勇士目前戰績85勝54敗，在國聯東區排名第1，領先第2的國民6.5場差，有相當大的機率衛冕國聯東區王座。藍鳥戰績55勝84敗，勝率僅3成96，在美聯東區戰績只優於金鶯。

索洛卡今天表現普普，僅投5局失3分，但依舊拿下勝投。（今日美國）

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