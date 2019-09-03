足球》「伊卡迪人生」終落幕！ 國米前隊長外租1年至大巴黎

伊卡迪被租借至巴黎聖日耳曼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷前鋒伊卡迪（Mauro Icardi）在夏季轉會窗關閉前，被國米租借至巴黎聖日耳曼為期1年，並在這賽季結束大巴黎握有7000萬歐元的買斷選擇權，這筆交易讓在國米抑鬱不得志的伊卡迪有新的環境可以發揮，另也可補強大巴黎傷兵滿營的鋒線群。

這位26歲的前鋒在今年2月時，傳出與高層、教練不合而被拔除隊長身分，因此長時間被冰在板凳上登不了場，今夏「比利時魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）來到國米後更直接接手他的9號球衣，很明顯伊卡迪在國米已無容身之處。

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如今轉隊不只給了伊卡迪重生的機會，也讓因還在養傷而缺少姆巴佩（Kylian Mbappé）、卡瓦尼（Edinson Cavani）的巴黎，像是在鋒線人手短缺時來了陣重要的及時雨一般。

伊卡迪去到大巴黎後將身穿18號的球衣，他向PSG TV提到：「我現在感到非常開心！對我來說這是職業生涯的一大步，以及一個很重要的機會來加盟大巴黎如此頂尖的球隊，我希望我未來在這裡的一切都能安好。」

「和這些充滿天分的球員一起踢球是一件非常不可思議的事情，做這個決定（來到巴黎）是一件非常簡單的事情，我來到巴黎就是想和他們一起踢球。」伊卡迪接著補充：「陣中的阿根廷球員我基本上都已熟識，而我也已經認識卡瓦尼，而我也有遇過內馬爾（Neymar Jr.）了，我對於我能成員他們的隊友感到驕傲。」

伊卡迪2013年從桑普多利亞轉隊至國際米蘭，效力國米期間於義甲聯賽踢進111球，各項賽事則攻入124球，進球數為國米隊史上第8多。

伊卡迪（圖右）在今年2月之前一直是國米相當倚賴的前鋒。（美聯社）

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