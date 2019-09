NBA》英雄惜英雄！史柯拉紀錄之夜 名將送上祝福

剪去秀髮的史柯拉表現依舊強悍。(美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕阿根廷39歲老將史柯拉(Luis Scola)昨役對上奈及利亞比賽中砍下23分,助球隊最終13分之差擊敗對手,個人世界盃總得分來到611分,超越澳洲傳奇球星蓋茲(Andrew Gaze),躍居世界盃史上得分第2多球員,蓋茲與退役名將吉諾比利(Manu Ginobili)雙雙送上祝賀。

剪去秀髮的史柯拉表現依舊強悍,他在第一節靠著一記上籃得分,正式超越蓋茲,成為世界盃史上得分第2多球員,排在他前面的是巴西退役球星施密特(Oscar Schmidt)的906分。此役,他上場32分鐘,得23分10籃板,投籃16投8中,三分球5中1,罰球7中6。

蓋茲在世界盃594得分正式被史柯拉超越,但他展現球星風範,成為第一個發訊息向史柯拉道賀的人,「這麼多年來你一直是名出色球員,對我來說是悲傷的一天,對你來說反倒是美好的,多年來你致力於國家隊,我對你的成就感到高興。」

馬刺退役傳奇球星吉諾比利也在社群媒體上恭喜他,「我將重複一遍,史柯拉當之無愧,這真的太神奇了,謝謝你,隊長。」

I'll repeat it. It's worth it. @Lscola climbed to the 2nd place all-time #FIBAWC scoring leader. Amazing! Thanks Capitán! https://t.co/H55f5UDRGa