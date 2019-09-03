NBA》英雄惜英雄！史柯拉紀錄之夜 名將送上祝福

剪去秀髮的史柯拉表現依舊強悍。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕阿根廷39歲老將史柯拉（Luis Scola）昨役對上奈及利亞比賽中砍下23分，助球隊最終13分之差擊敗對手，個人世界盃總得分來到611分，超越澳洲傳奇球星蓋茲（Andrew Gaze），躍居世界盃史上得分第2多球員，蓋茲與退役名將吉諾比利（Manu Ginobili）雙雙送上祝賀。

剪去秀髮的史柯拉表現依舊強悍，他在第一節靠著一記上籃得分，正式超越蓋茲，成為世界盃史上得分第2多球員，排在他前面的是巴西退役球星施密特（Oscar Schmidt）的906分。此役，他上場32分鐘，得23分10籃板，投籃16投8中，三分球5中1，罰球7中6。

請繼續往下閱讀...

蓋茲在世界盃594得分正式被史柯拉超越，但他展現球星風範，成為第一個發訊息向史柯拉道賀的人，「這麼多年來你一直是名出色球員，對我來說是悲傷的一天，對你來說反倒是美好的，多年來你致力於國家隊，我對你的成就感到高興。」

馬刺退役傳奇球星吉諾比利也在社群媒體上恭喜他，「我將重複一遍，史柯拉當之無愧，這真的太神奇了，謝謝你，隊長。」

I'll repeat it. It's worth it. @Lscola climbed to the 2nd place all-time #FIBAWC scoring leader. Amazing! Thanks Capitán! https://t.co/H55f5UDRGa — Manu Ginobili （@manuginobili） 2019年9月2日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法