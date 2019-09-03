晴時多雲

NBA》英雄惜英雄！史柯拉紀錄之夜 名將送上祝福

2019/09/03 13:50

剪去秀髮的史柯拉表現依舊強悍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷39歲老將史柯拉（Luis Scola）昨役對上奈及利亞比賽中砍下23分，助球隊最終13分之差擊敗對手，個人世界盃總得分來到611分，超越澳洲傳奇球星蓋茲（Andrew Gaze），躍居世界盃史上得分第2多球員，蓋茲與退役名將吉諾比利（Manu Ginobili）雙雙送上祝賀。

剪去秀髮的史柯拉表現依舊強悍，他在第一節靠著一記上籃得分，正式超越蓋茲，成為世界盃史上得分第2多球員，排在他前面的是巴西退役球星施密特（Oscar Schmidt）的906分。此役，他上場32分鐘，得23分10籃板，投籃16投8中，三分球5中1，罰球7中6。

蓋茲在世界盃594得分正式被史柯拉超越，但他展現球星風範，成為第一個發訊息向史柯拉道賀的人，「這麼多年來你一直是名出色球員，對我來說是悲傷的一天，對你來說反倒是美好的，多年來你致力於國家隊，我對你的成就感到高興。」

馬刺退役傳奇球星吉諾比利也在社群媒體上恭喜他，「我將重複一遍，史柯拉當之無愧，這真的太神奇了，謝謝你，隊長。」

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