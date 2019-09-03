12強》全本土！南韓公布60人大名單 沒有大聯盟球員

朴炳鎬。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕韓國棒球委員會（KBO）今天公布南韓隊12強賽60人名單，包含有28名投手、5名捕手、15名內野手、12名外野手，但旅美球員像是道奇強投柳賢振、遊騎兵強打秋信守、光芒崔志萬等人皆無入選。

南韓投手名單有起亞虎梁玹種（防禦率2.40）、SK飛龍強投金廣鉉（防禦率2.52），這兩名左投防禦率都不到3，將是這次南韓隊的王牌；野手名單上，包含國家隊常客朴炳鎬、金賢洙、金河成、孫兒葉等人都入選，資深捕手三星獅姜珉鎬、梁義智等人也在名單內。

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起亞虎梁玹種。（資料照，記者陳志曲攝）

後援方面，有目前以33次救援成功暫居KBO救援王的河載勲，NC恐龍元鐘玄（29次救援成功）、LG雙子高祐錫（26次救援成功）、起亞虎文敬燦（19次救援成功）、Kiwoom英雄隊曹尚佑（18次救援成功）、斗山熊咸德柱（16次救援成功），從先發轉後援的KT巫師李帶溵（13次救援成功）等人。

野手部分，包含國家隊常客強打朴炳鎬、金賢洙、金河成、孫兒葉、黃載均、崔廷，以及年輕好手李政厚、姜白虎等人都入選；資深捕手三星獅姜珉鎬、梁義智等人也在名單內。

由於柳賢振、秋信守、崔志萬等三人都在大聯盟40人名單內，無法徵招。因此南韓隊的60人名單全是KBO聯盟的球員。

本屆12強棒球賽攸關東京奧運參賽權，南韓隊這次分在C組，和古巴、澳洲、加拿大同組，C組預賽從11月6日在南韓首爾高尺巨蛋開打。

金廣鉉。（資料照，記者王藝菘攝）

韓國隊金賢洙。（資料照，記者王藝菘攝）

梁義智。（資料照，記者陳志曲攝）

孫兒葉。（資料照，記者陳志曲攝）

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