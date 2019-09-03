美網》詹家姊妹混雙4強「寶島內戰」 台將篤定爭奪冠軍

美網混雙八強賽，第4種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格（右）闖進四強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進行，詹家姊妹混雙8強各自奏捷，詹詠然、詹皓晴即將在4強正面對決，台將篤定晉級決賽，這也是連續第3項大滿貫冠軍戰都有寶島娘子軍露臉。

受到當地大雨影響，賽事大塞車，頭號種子詹皓晴／紐西蘭維納斯（Michael Venus）苦等多時未受影響，6：3、7：6（7：0）強壓第8種子捷克佩謝克（Kveta Peschke）／荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof），4強門票到手。

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美網混雙頭號種子詹皓晴／紐西蘭維納斯晉級四強。（詹皓晴提供）

第4種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）則歷經「超級搶10」拉鋸，尤其6：3時連下關鍵4分，終挾7：6（7：3）、3：6、10：3力退美國地主阿塔沃（Raquel Atawo）／法國馬廷（Fabrice Martin），同樣躋身準決賽。「台克聯軍」今年法網紅土完成衛冕，溫布頓草地又首度打下金盃，加上美網連戰皆捷，已締造大滿貫混雙13連勝。

美網混雙八強賽，第4種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格闖進四強。（詹詠然提供）

詹詠然期許接下來「寶島內戰」勝出，順勢挑戰四大賽混雙3連后紀錄；至於妹妹詹皓晴則希望重現2017年美網勇闖混雙決賽盛況，當時最佳拍檔就是維納斯。

美網混雙八強賽，第4種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格（右）闖進四強。（詹詠然提供）

美網混雙頭號種子詹皓晴／紐西蘭維納斯晉級四強。（詹皓晴提供）

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