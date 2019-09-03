電競》最酷炫的VR電競體驗！智崴高雄電競體驗中心試營運展開

智崴高雄電競體驗中心即日起開放場館進行試營運。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕想體驗最酷最新潮的VR電競遊戲嗎？智崴高雄體感電競基地即日起開放場館進行試營運，體感電競基地中有兩項搭配智崴資訊科技體感模擬系統的VR體感設施：《閃電對決2》和《Q-Ride》，玩家可以透過最先進的設施體驗前所未有的擬真VR世界！

全新的體感電競遊戲《閃電對決2》玩家可操控裝甲機器人，在虛擬世界中與對手決一死戰，遊戲設備核心採用智崴專利的全體感VR電競系統，搭配六軸平台體感座椅，以及專為遊戲所設計的VR頭盔與飛行搖桿，是全球首款多人連線體感電競遊戲，由於具有高規格的體感特效，交織戰鬥射擊的震撼力，挑戰虛擬實境最高境界。玩家還可以透過《閃電對決》手機app設計專屬自己的裝甲，掃描自動生成的QR CODE後便能夠在遊戲中駕駛自己的機器人，相當過癮。

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由體感科技大廠智崴資訊研發的《閃電對決2》掀起 VR 體感電競旋風。（TESL提供）

《Q-Ride》帶給玩家超寫實的海底冒險，將最先進的動作平台，搭配VR技術，透過智崴獨步全球的視、聽、嗅、觸與位移的擬真體感科技，完美地與視覺內容結合，讓玩家可以漫遊在海底世界裡，穿梭在魚群、鯨魚之中， 比任何在海洋世界裡動畫遊樂設備還要自然，創造最擬真的VR體驗。

透過最先進的動作平台，《Q-Ride》將帶給玩家超寫實的海底冒險。（TESL提供）

模擬技術領航者智崴集團，2010年打造第一座風靡世界的5D「i-Ride飛行影院」後，至今已在全世界知名樂園和景點設置超過30座「i-Ride飛行影院」，每年有高達1300萬體驗人次。除了飛行影院外，近幾年智崴更將優秀的軟硬體研發實力投注在實現玩家們的想像，以體感模擬技術整合原創VR遊戲《閃電對決》，讓玩家宛如化身電影《環太平洋》中的主角，親自駕駛戰鬥機，與隊友一起和敵人在高空戰場中一較高下!想現場體驗最刺激的全體感VR電競或身歷其境的美好旅程，不妨抓住夏日的尾巴，到智崴高雄電競體驗中心走走吧！

智崴高雄電競體驗中心相關資訊

地點：高雄市806前鎮區復興四路9號（體感電競基地）

開放時間：周三至周日 09：00-17:00 （周一、周二休館）

票價：單項設施100元（Q-Ride或 閃電對決2）、購買i-Ride體驗中心門票可以150元加價購體

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