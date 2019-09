NBA》吉諾比利秀合照 勾起馬刺迷心中回憶

吉諾比利日前在個人社群媒體上秀出與帕克一同打網球的合照。(照片截取自Manu Ginobili ‏twitter)

〔體育中心/綜合報導〕「阿根廷刺客」吉諾比利(Manu Ginobili)日前在個人社群媒體上秀出與「法國跑車」帕克(Tony Parker)一同打網球的合照,兩大球星再聚首,也勾起馬刺迷心中許多回憶。

吉諾比利趕搭世界盃籃球熱潮,在文中有趣寫到,「我們不能參加世界盃了,我們太老了,現再只能打網球,很快就只能拍皮球了。」

2017-18賽季結束後,吉諾比利選擇高掛球鞋,而帕克則離開效力17年的聖城,加盟黃蜂,馬刺「三巨頭」年代正式畫下句點。

帕克轉隊後多擔綱球隊替補控球,場均9.5分、3.7次助攻,今年6月宣布退休,結束18年球員生涯。

No more FIBA World Cups for us. Too old! Now it's tennis time (and soon pickleball)!

Como no habrá más mundiales de básquet para nosotros, descargamos energías con el tenis. #desafíofrancoargentino. pic.twitter.com/qwVJoeVVm9