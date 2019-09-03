晴時多雲

NBA》吉諾比利秀合照 勾起馬刺迷心中回憶

2019/09/03 15:08

吉諾比利日前在個人社群媒體上秀出與帕克一同打網球的合照。（照片截取自Manu Ginobili ‏twitter）

〔體育中心／綜合報導「阿根廷刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）日前在個人社群媒體上秀出與「法國跑車」帕克（Tony Parker）一同打網球的合照，兩大球星再聚首，也勾起馬刺迷心中許多回憶。

吉諾比利趕搭世界盃籃球熱潮，在文中有趣寫到，「我們不能參加世界盃了，我們太老了，現再只能打網球，很快就只能拍皮球了。」

2017-18賽季結束後，吉諾比利選擇高掛球鞋，而帕克則離開效力17年的聖城，加盟黃蜂，馬刺「三巨頭」年代正式畫下句點。

帕克轉隊後多擔綱球隊替補控球，場均9.5分、3.7次助攻，今年6月宣布退休，結束18年球員生涯。

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