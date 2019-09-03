電競》與新北市政府合作！新北市電競產業專才認證課程正式開跑

與新北市政府合作！新北市電競產業專才認證課程正式開跑。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕想成為政府認證的電競產業專才嗎？中華民國電子競技運動協會與新北市政府合作，於今年9月正式開設「新北市電競產業專才認證課程」，只要全程參與課程並通過考核者便夠領取證書，並成為中華民國電子競技運動協會會員！

「新北市電競產業專才認證課程」課程共分三個階段，課程歷程六天，共36小時，課程內容包括：電競賽事轉播、節目企劃、電競教練、裁判講習、電競美術、遊戲企劃教學等全方面的教學，報名課程之學員必須參與全程，不可個別報名項目。而課程全程參與並通過考核者，即可領取「電競產業人才認證書」，而且本次課程全額免費，只要對電競產業有興趣、具高中（職）以上學歷且滿18歲的民眾即可報名，報名時間至9月21日截止。

請繼續往下閱讀...

另外，在課程中表現優異者，中華民國電子競技運動協會將提供《星光計劃》產學聯盟相關實習、工讀、就業機會，完成課程之學員，也能夠成為中華民國電子競技運動協會會員，如果對電競產業有興趣的民眾，可千萬別錯過報名時機喔！

報名連結：https://forms.gle/Ku2sWc6KjDzf3BwYA

【新北市電競產業專才認證課程資訊】

電競賽事轉播、節目企劃課程

時間：9月21、22日 10：00-17：40

地點：新北市能仁家商

主講人：外聘主播、TESL台灣電子競技聯盟

電競教練、裁判講習

時間：9月28、29日 10：00-17：40

地點：新北市能仁家商

主講人：外聘教練、中華民國電子競技運動協會、TESL台灣電子競技聯盟

電競美術、遊戲企劃教學

時間：10月5、6日 10：00-17：40

地點：新北市能仁家商

主講人：hTC、星光企劃企業

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法