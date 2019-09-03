足球》皇馬3奪歐冠重臣離隊！ 納瓦斯降臨巴黎鎮守門關

納瓦斯從皇馬轉隊至巴黎聖日耳曼。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕哥斯大黎加籍的門將納瓦斯（Keylor Navas）轉隊至法甲豪門巴黎聖日耳曼，這名2014年在世界盃大放異彩的32歲門將，將要離開待了5年的皇家馬德里，以尋求新的挑戰和更多且更穩定的上場機會。

目前傳出納瓦斯的轉隊費約1500萬歐元，以及納瓦斯將和大巴黎簽下一份為期4年的合約。至於納瓦斯去到大巴黎後應是擔任主戰門將，這支豪門球隊先前才從塞維亞找來的門將里柯（Sergio Rico）預計將擔任陣中的二號守門員。

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此外大巴黎的26歲法國門將阿雷奧拉（Alphonse Areola）也被租借至皇馬，形成兩隊互換門將的局面，預計去到皇馬的阿雷奧拉將擔任「比利時門神」庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）的替補，不過大巴黎並無給予皇馬在季後買斷阿雷奧拉的選擇權。

2014年擔任哥斯大黎加國家隊隊長的納瓦斯，率領球隊大爆冷門於世界盃小組賽以排名第首位晉級16強，可怕的是力壓烏拉圭、英格蘭和義大利等傳統強隊出線，最終殺進隊史最佳的8強紀錄。

當屆賽事表現相當優異的納瓦斯即被皇馬相中，將他從西甲的萊萬特帶到馬德里，在皇馬待了5個賽季的納瓦斯，和球隊一起拿下歐冠改制後史無前例的3連霸業，並在西甲也奪得1座冠軍，納瓦斯可說是皇馬奪冠不可或缺且相當重要的一員。

效力大巴黎的阿雷奧拉被租借至皇馬。（歐新社）

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