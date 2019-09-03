日職》王柏融再度坐板凳 日網友曝殘酷數據

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕近期輸不停的火腿今天在客場迎戰羅德，王柏融未先發，推特上有日本網友列出到9月1日止，本季日職12球團的洋將貢獻全壘打數，最多的是橫濱隊的59轟，第二名是軟銀隊54轟，倒數第二是西武獅5轟、日本火腿則是3轟，名列最後一名，該位網友說：「這就是火腿的弱點阿。」

12球團洋將開轟數（9月1日止）

12球団の助っ人外国人のホームラン数を調べてみたけど



DeNA 59本

ソフバン 54本

楽天 45本

ロッテ 41本

広島 32本

ヤク 29本

オリ 26本

巨人 25本

中日 23本

阪神 15本

西武 5本

ハム 3本 ←



日本人だけであれだけ打てる西武はともかく

ハムの弱点はここだよな — 五月はみねね奴 （@mine_9th） September 1, 2019

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這則推文引起日本網友熱烈討論，「沒想到火腿會落到最下面」「3轟的是誰阿？杉谷拳士？」「日本火腿沒有外國人，台灣的王選手是來修行的」「雷阿斗再來日本火腿握壽司吧」「好想要有橫濱隊索托那樣的洋將」。

暫居洋聯爐主的火腿今遭遇洋聯第4名的羅德隊。火腿監督栗山英樹大變陣，把大田泰示調到第一棒、老將田中賢介擺第二棒、西川遙輝排到第三棒、中田翔和王柏融未先發，想要中止5連敗。

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