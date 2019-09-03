U18世界盃》地主南韓力克中國搶先晉級 賽後此幕搞笑又暖心！

Selfie time #7 Min Park lifting #5 Jichnan Kim #U18WorldCup pic.twitter.com/rn33SYtZJy — WBSC #U18WorldCup （@WBSC） 2019年9月3日

〔體育中心／綜合報導〕在南韓釜山舉行的U18世界盃今進入第五天賽事，地主南韓隊在稍早的比賽中以7：2力退中國隊，成為第一支確定進入複賽的隊伍，而賽後球員們進行自拍時，也出現一幕搞笑又暖心的畫面，站在後排的球員因為身高太矮被擋住，好心的隊友見狀就將他抱起舉高，這個貼心的舉動也全部被官方的側拍紀錄下來。

此次被分在A組的南韓隊，只有在第二天（8月31日）因為失誤連連慘遭澳洲完封，其餘賽事全部告捷，繼昨日以9：0完封尼加拉瓜後，今天面對中國隊也以7：2勝出，總戰績4勝1負，確定進入複賽。

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賽後開心拿下勝利的南韓隊也照慣例自拍，結果南韓隊內野手金繼昌（暫譯）因為身高只有170公分，完全被前面的隊友們擋住，旁邊有185公分的朴旻（暫譯）見狀馬上發揮隊友情誼，一把將他抱起舉高，這一幕也讓官方放上推特分享。

大會官方會在每場賽後邀請勝隊球員自拍留下紀念，美國今天也出現一幕有趣畫面，美國隊在戰勝西班牙後進行自拍，結果眾球員以為是拍照，都沒有動作，害得掌鏡的球員忍不住說：「我不是這是錄影了嗎！」逗趣的場面也讓官方下出「沉默的自拍影片」這樣的註解。

Silent film selfie. USA Player: “I told you guys it was a video.”@USABaseball18U pic.twitter.com/kKWbpHBERd — WBSC #U18WorldCup （@WBSC） 2019年9月3日

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