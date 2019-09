U18世界盃》地主南韓力克中國搶先晉級 賽後此幕搞笑又暖心！

〔體育中心/綜合報導〕在南韓釜山舉行的U18世界盃今進入第五天賽事,地主南韓隊在稍早的比賽中以7:2力退中國隊,成為第一支確定進入複賽的隊伍,而賽後球員們進行自拍時,也出現一幕搞笑又暖心的畫面,站在後排的球員因為身高太矮被擋住,好心的隊友見狀就將他抱起舉高,這個貼心的舉動也全部被官方的側拍紀錄下來。

此次被分在A組的南韓隊,只有在第二天(8月31日)因為失誤連連慘遭澳洲完封,其餘賽事全部告捷,繼昨日以9:0完封尼加拉瓜後,今天面對中國隊也以7:2勝出,總戰績4勝1負,確定進入複賽。

賽後開心拿下勝利的南韓隊也照慣例自拍,結果南韓隊內野手金繼昌(暫譯)因為身高只有170公分,完全被前面的隊友們擋住,旁邊有185公分的朴旻(暫譯)見狀馬上發揮隊友情誼,一把將他抱起舉高,這一幕也讓官方放上推特分享。

大會官方會在每場賽後邀請勝隊球員自拍留下紀念,美國今天也出現一幕有趣畫面,美國隊在戰勝西班牙後進行自拍,結果眾球員以為是拍照,都沒有動作,害得掌鏡的球員忍不住說:「我不是這是錄影了嗎!」逗趣的場面也讓官方下出「沉默的自拍影片」這樣的註解。

Silent film selfie. USA Player: “I told you guys it was a video.”@USABaseball18U pic.twitter.com/kKWbpHBERd