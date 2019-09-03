日職》陽岱鋼來了！猛敲左外野二壘安幫巨人追分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天迎戰中日，台灣好手陽岱鋼在9局下2出局登場代打，敲出左外野二壘安打有1分打點，代表追平分站上二壘，可惜最後巨人仍以1分輸球，吞下3連敗。

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陽岱鋼上一次敲安是8月18日對阪神之戰，最近9場出賽只有1場是擔任先發，其餘8場都擔任代守、代打，今天終於把握機會敲出長打，陽岱鋼賽後打擊率上升到.282。

巨人洋投梅森德斯今天先發2.2局就被敲出7支安打失掉2分退場，前8局中日取得4：1領先，不過9局下巨人最後反攻，2出局後若林晃弘敲陽春砲，石川慎吾敲出一壘安打，巨人隊本場第三度更換代打，終於輪到陽岱鋼登場，他對中日投手岡田俊哉敲出左外野二壘打，送石川回本壘，只剩下一分差，不過下一棒龜井善行敲出滾地球出局，比賽結束，巨人吞下3連敗。

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