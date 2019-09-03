「108年全國登山日」系列活動全面開跑 登山兼尋寶全民同樂

教育部推動「108年全國登山日」系列活動。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕教育部體育署為了鼓勵民眾透過登山，一步一腳印的認識美麗的臺灣，同時促進身心靈的平衡與健康，特別規劃推動「108年全國登山日」系列活動。

教育部潘文忠部長出席記者會宣布將在國發會公共政策網路參與平台，廣徵民眾對登山管理的意見，並號召大家一起來登山、健行。並且還舉辦線上選擇登山路線、上傳登山活動照片等活動，以及準備價值百萬的精美贈品。

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體育署高俊雄署長表示，農曆9月9日重陽節有登高的習俗，而國曆9月9日是「國民體育日」，所以體育署自國曆9月9日起為期1個多月期間，結合在地團體串聯全臺22縣市登山社團共同舉辦「全國登山日」系列活動，鼓勵大家樂在山林、挑戰自我。希望透過全國上下的參與，帶動體育運動生活化，讓登山健行成為臺灣的全民運動。

記者會現場邀請到知名的登山夫妻檔阿泰與呆呆出席，與大家分享登山健行運動的特殊之處。先生阿泰表示：「夫妻共同的嗜好就是登山健行，也彙整經驗出版2本著作：《山知道》以及《步知道》，登山健行不只是運動，整個旅程的甘與苦，更是讓自己歸零與自我對話的過程！」

太太呆呆也表示「在山裡，我們學會面對自然要謙虛，也獲得了面對自己的力量。山知道我們缺乏什麼，所以給了我們需要的力量，所以讓我們一起響應登山健行，學習尊重對待大自然，進而更珍惜臺灣這片土地！」。

「全國登山日」系列活動為全臺規模最大的登山系列活動。體育署串連全臺22縣市地方登山社團辦理超過200場登山健行活動。

今年全國登山日主場活動訂於108年10月6日舉行，分別由全國山岳協會及全國健行登山會於臺北至善國中、台中都會公園，同步辦理千人登山健行活動，報名期限將於9月20日截止。

為鼓勵不同族群走入山林，吸引更多民眾加入登山健行的行列，今年體育署特別請全臺最大登山健行網站「健行筆記」舉辦線上登山活動，邀請民眾參加5大亮點主題登山活動：「登峰造極 全臺100條小百岳挑戰活動」、「無痕山林 全臺步道100條淨山活動」、「與山同行 相框上傳拍照活動」、「寶石任務 作夥上山尋寶趣」及「山林元氣補給站」。

其中「寶石任務 作夥上山尋寶趣」，是全臺第一個App尋寶活動，將地圖判讀的特色結合於遊戲中，在山中找尋散落在四方的寶石，讓民眾從遊戲中學習登山相關知識及了解山域安全注意事項，而且依指示完成活動的民眾，就有機會得到好禮，。

體驗臺灣美好從登山健行開始，體育署邀請民眾一起樂在山林、挑戰自我，透過「識山」、「親山」及「樂山」的過程，享受登山健行帶來的暢快。

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