MLB》為查普曼可能出走鋪路？洋基爆731前夕差點得到他！

洋基被爆731前差點交易來吉爾斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離731交易大限已經超過1個月，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）最近撰文爆料，洋基曾有意向藍鳥隊換來終結者吉爾斯（Ken Giles），且交易只差一步就要完成，最後被推測可能是因吉爾斯的健康問題而告吹。

羅森索日前在文章中指出，洋基隊曾經想送出三名新秀到藍鳥換取吉爾斯，而藍鳥隊也陸續向對吉爾斯有意思的隊伍透露，自家終結者已被別隊鎖定。據了解，洋基最後太晚才放棄，也是讓藍鳥隊未能在最後一刻將吉爾斯送到別隊的關鍵。

請繼續往下閱讀...

羅森索寫道，洋基應是對吉爾斯的手肘傷勢有疑慮，吉爾斯曾在7月30日在達拉斯給名醫梅斯特（Keith Meister）進行檢查，MRI報告顯示沒有結構性損傷，但醫生還是為他進行了可的松注射，隨後休息至在8月4日才復出。回歸之後吉爾斯目前出賽9場、9局裡飆出15K，拿下4次救援成功。

洋基目前的鐵牛棚由查普曼（Aroldis Chapman）、奧塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zack Britton）三人組成，但由於查普曼季末將擁有跳脫合約權，這次的風聲也被推測可能是洋基想要提前佈局，找人頂替「古巴飛彈」若出走留下來的位置。

查普曼季末有跳脫合約權。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法