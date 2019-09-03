籃球世界盃》王者美國陰溝裡險翻船 延長賽戲劇化逆轉勝

美國1分險勝。（路透）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年世界盃男籃賽，尋求三連霸的美國隊在小組賽第二戰碰上土耳其，雙方鏖戰到延長賽才分勝負，美國隊靠著米德爾頓終場前2秒鐘2罰全進，驚滔駭浪中93：92獲勝，順利拿到晉級門票。

終場前12.3秒，土耳其靠著前鋒伊利亞索瓦在終場前12.3秒，在籃下補進超前分，取得2分領先，原以為能帶走勝利，未料卻於終場前0.1秒在三分線外犯規，美國塔圖姆3罰僅2中，雙方進入延長賽。

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延長賽，土耳其連兩記三分彈，取得全場最大的5分領先，但美國隊長沃克挺身而出，連拿5分，雙方再度回到平手；終場前50.1秒，效力於騎士隊的前鋒奧斯曼上籃得分，還造成犯規，助土耳其要回1分領先。

土耳其奧斯曼（右）。（法新社）

延長賽終場前30秒，雙方都浪費一波攻勢，美國隊米契爾抓籃框，造成妨礙中籃，進球不算；土耳其則吞下一次進攻犯規。

米契爾。（法新社）

土耳其暫停後換上巴爾貝（Dogus Balbay），成為神調度，一上場就建功，抄截成功，迫使美國隊在最後10秒祭出犯規戰術，未料土耳其包含技術犯規在內，4罰全部失手，將到手的勝利送給對手。

美國隊反快攻造成犯規，米德爾頓2罰全進，最終絕處逢生，1分帶走勝利，二連勝晉級。

美國教頭帕波維奇。（歐新社）

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