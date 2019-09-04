U18直擊》英雄輪流當 統一獅選秀第二輪大物打擊最優

羅暐捷。（記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台灣隊預賽賽程全部結束，取得4勝1敗戰績，確定晉級「超級循環賽制」六強複賽。預賽台灣團隊打擊率2成77，沒有全壘打，有9次盜壘成功，擊敗巴拿馬、西班牙、日本，都有打者先後跳出來立功。

個人表現部分，以羅暐捷打擊率4成17最佳，羅暐捷首戰對巴拿馬坐足板凳，次役對美國先發，單場4支0，下一場對西班牙完全甦醒，敲兩安帶有1分打點，對日本之戰最關鍵，在大雨來襲前的5局下敲兩分打點二壘安打，是台灣隊贏球重要功臣，台日大戰因雨裁定勝，昨對南非之戰羅暐捷敲兩支三壘安打。

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今年選秀統一獅以第二輪指名選進羅暐捷，簽約金390萬元，可蹲捕、也可守外野，屬攻優於守的捕手，由於打擊出色，加上能守多個守備位置的工具人特性，最終擠掉捕手張聖豪，擠進最終20人國手名單。

另外，林子豪打擊率高達4成，預賽5場全先發，僅對日本之戰沒敲安；開路先鋒何恆佑打擊率3成89名列全隊第三，首戰巴拿馬他與第九棒蔡佳諺兩度「91連線」建功，何恆佑單場敲三安，是台灣隊擊敗巴拿馬旗開得勝大功臣。

林子豪。（記者羅志朋攝）

不動第4棒「怪力男」李灝宇打擊率僅1成33，預賽5戰皆先發，有4場沒敲安，不過對西班牙之戰他敲兩支二壘安打，跑回兩分、打下1分打點，力退西班牙李灝宇功不可沒。

台灣隊長鄭宗哲和今年中職選秀榜眼岳政華，兩人打擊表現也不佳，鄭宗哲打擊率1成76，岳政華不到1成。

台灣隊原先安排的先發陣容是，岳政華打2棒、鄭宗哲3棒、李灝宇扛4棒，但這3名打者預賽累計打擊率僅1成40，進入六強複賽教練團是否會變動打擊順序值得關注。

何恆佑。（記者羅志朋攝）

★U18世界盃預賽台灣隊打擊成績

打者 打數 安打 打點 打擊率 盜壘成功

羅暐捷 12 5 6 0.417 0

林子豪 15 6 4 0.400 1

何恆佑 18 7 1 0.389 3

林政華 14 5 2 0.357 0

林子崴 3 1 2 0.333 0

林辰勳 7 2 0 0.286 0

蔡佳諺 11 3 1 0.273 1

林吳晉瑋 4 1 0 0.250 0

王順和 8 2 0 0.250 2

鄭宗哲 17 3 3 0.176 2

李灝宇 15 2 2 0.133 0

岳政華 11 1 1 0.091 0

林瑞鈞 2 0 0 0.000 0

總計 137 38 22 0.277 9

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