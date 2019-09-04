U18直擊》先發投手超神勇 台灣勇闖超級循環賽關鍵

陳柏毓。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台灣隊預賽賽程全部結束，取得4勝1敗戰績，確定晉級「超級循環賽制」六強複賽。預賽台灣隊投手群表現不俗，團隊防禦率2.75，特別是先發投手群超亮眼，合計防禦率僅1.95。

其中，首戰陳柏毓先發對巴拿馬6局失1分奪勝投，次役左投林子崴對美國先發6局失3分，雖承擔敗投，不過繳出優質先發。

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林子崴。（特派記者羅志朋攝）

第三戰「龍捲風」左投林昱珉對西班牙先發6.2局失1分，領軍拿下關鍵的一勝，第四戰「抗日英雄」王彥程對日本先發5局失1分，比賽因雨裁定台灣隊贏球，王彥程連兩年國際賽投贏日本甲子園全明星隊，昨天陳志杰對南非先發4局無失分。

林昱珉。（特派記者羅志朋攝）

王彥程。（特派記者羅志朋攝）

後援投手部分，余謙對巴拿馬後援2局無失分，飆4K，對西班牙後援1.1局無失分，同樣狂飆4K，拿下2次救援成功，是最令教練團放心的守護神。

余謙。（特派記者羅志朋攝）

★U18世界盃預賽台灣隊投球成績

投手 出賽 先發 局數 勝 敗 救援成功 防禦率 林昱珉 2 1 7.1 1 0 0 1.17 王彥程 2 1 2.0 1 0 0 5.40 陳志杰 2 4 4.2 1 0 0 1.93 陳柏毓 1 1 6.0 1 0 0 1.50 林子崴 1 1 6.0 0 1 0 4.50 余謙 2 0 3.1 0 0 2 0.00 潘文輝 2 0 2.1 0 0 0 7.71 林吳晉瑋 1 0 1.0 0 0 0 0.00 總計 13 5 36.0 4 1 2 2.75

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