U18直擊》先發投手超神勇 台灣勇闖超級循環賽關鍵

陳柏毓。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃棒球賽台灣隊預賽賽程全部結束，取得4勝1敗戰績，確定晉級「超級循環賽制」六強複賽。預賽台灣隊投手群表現不俗，團隊防禦率2.75，特別是先發投手群超亮眼，合計防禦率僅1.95。
其中，首戰陳柏毓先發對巴拿馬6局失1分奪勝投，次役左投林子崴對美國先發6局失3分，雖承擔敗投，不過繳出優質先發。
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林子崴。（特派記者羅志朋攝）
第三戰「龍捲風」左投林昱珉對西班牙先發6.2局失1分，領軍拿下關鍵的一勝，第四戰「抗日英雄」王彥程對日本先發5局失1分，比賽因雨裁定台灣隊贏球，王彥程連兩年國際賽投贏日本甲子園全明星隊，昨天陳志杰對南非先發4局無失分。
林昱珉。（特派記者羅志朋攝）
王彥程。（特派記者羅志朋攝）
後援投手部分，余謙對巴拿馬後援2局無失分，飆4K，對西班牙後援1.1局無失分，同樣狂飆4K，拿下2次救援成功，是最令教練團放心的守護神。
余謙。（特派記者羅志朋攝）
★U18世界盃預賽台灣隊投球成績
|投手
|出賽
|先發
|局數
|勝
|敗
|救援成功
|防禦率
|林昱珉
|2
|1
|7.1
|1
|0
|0
|1.17
|王彥程
|2
|1
|2.0
|1
|0
|0
|5.40
|陳志杰
|2
|4
|4.2
|1
|0
|0
|1.93
|陳柏毓
|1
|1
|6.0
|1
|0
|0
|1.50
|林子崴
|1
|1
|6.0
|0
|1
|0
|4.50
|余謙
|2
|0
|3.1
|0
|0
|2
|0.00
|潘文輝
|2
|0
|2.1
|0
|0
|0
|7.71
|林吳晉瑋
|1
|0
|1.0
|0
|0
|0
|0.00
|總計
|13
|5
|36.0
|4
|1
|2
|2.75