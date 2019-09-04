MLB》4年傷勢磨難苦盡甘來 國民31歲投手拚回大聯盟（影音）

巴瑞特相隔4年重返大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超過4年的傷勢磨難，沒有抹滅他對棒球的信念與渴望，31歲的國民後援巴瑞特（Aaron Barrett）今天在2A總教練和隊友們的祝福中，含淚重返大聯盟。

巴瑞特於2010年被國民選中，開始職業生涯，2014年初登大聯盟就成為牛棚要角，出賽50場防禦率僅2.66，幫助球隊打進季後賽，隔年季中傳出右臂受傷，9月接受TJ手術提前關機，復健期間發生右肘骨折，得再動一次手術。

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巴瑞特停機超過一年，直到去年6月中才在低階1A復出，本季從2A打起，出賽50場皆為後援，52.1局投球送出62K，防禦率僅2.75，球隊例行賽昨天結束，確定晉級季後賽，但巴瑞特這次另有要事，無法與2A隊友一起打拚。

巴瑞特飽受傷勢磨難。（資料照，法新社）

曾在大聯盟擔任牛棚教練、現於2A掌兵符的Matthew LeCroy，把全隊集合在投手丘，並要巴瑞特出列，慢慢鋪陳驚喜，總教練先是在全隊面前稱讚巴瑞特，說他鼓舞了教練團和球員們，接著就親自宣布：「當你的總教練是我的榮幸，更榮幸的、是由我來告訴你，你要回大聯盟啦！」

驚喜揭曉好消息後，隊友們一擁而上，開心恭喜巴瑞特，整個感人過程都被球團人員細心紀錄，放上推特恭喜巴瑞特。國民記者在報導中寫到，有太多的傷勢，考驗著巴瑞特的信念、以及是否要繼續下去的意志力，巴瑞特坦言，有時連他也不知道，自己是否能夠再次投球。

The moment Aaron Barrett found out he was going back to the bigs. Congratulations, Aaron!

cc: @Nationals @masnNationals @MLB @MiLB @aaronbarrett30 pic.twitter.com/RSxQ1b9dMT — Harrisburg Senators （@HbgSenators） 2019年9月3日

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