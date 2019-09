MLB》4年傷勢磨難苦盡甘來 國民31歲投手拚回大聯盟（影音）

巴瑞特相隔4年重返大聯盟。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕超過4年的傷勢磨難,沒有抹滅他對棒球的信念與渴望,31歲的國民後援巴瑞特(Aaron Barrett)今天在2A總教練和隊友們的祝福中,含淚重返大聯盟。

巴瑞特於2010年被國民選中,開始職業生涯,2014年初登大聯盟就成為牛棚要角,出賽50場防禦率僅2.66,幫助球隊打進季後賽,隔年季中傳出右臂受傷,9月接受TJ手術提前關機,復健期間發生右肘骨折,得再動一次手術。

巴瑞特停機超過一年,直到去年6月中才在低階1A復出,本季從2A打起,出賽50場皆為後援,52.1局投球送出62K,防禦率僅2.75,球隊例行賽昨天結束,確定晉級季後賽,但巴瑞特這次另有要事,無法與2A隊友一起打拚。

巴瑞特飽受傷勢磨難。(資料照,法新社)

曾在大聯盟擔任牛棚教練、現於2A掌兵符的Matthew LeCroy,把全隊集合在投手丘,並要巴瑞特出列,慢慢鋪陳驚喜,總教練先是在全隊面前稱讚巴瑞特,說他鼓舞了教練團和球員們,接著就親自宣布:「當你的總教練是我的榮幸,更榮幸的、是由我來告訴你,你要回大聯盟啦!」

驚喜揭曉好消息後,隊友們一擁而上,開心恭喜巴瑞特,整個感人過程都被球團人員細心紀錄,放上推特恭喜巴瑞特。國民記者在報導中寫到,有太多的傷勢,考驗著巴瑞特的信念、以及是否要繼續下去的意志力,巴瑞特坦言,有時連他也不知道,自己是否能夠再次投球。

The moment Aaron Barrett found out he was going back to the bigs. Congratulations, Aaron!

cc: @Nationals @masnNationals @MLB @MiLB @aaronbarrett30 pic.twitter.com/RSxQ1b9dMT