MLB》卡拉斯科飆K做公益 協助孩童癌症研究

卡拉斯科發起公益活動,協助孩童癌症研究。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕印地安人投手卡拉斯科(Carlos Carrasco)季中暫別棒球,全力治療白血病,前天是相隔3個多月重返大聯盟,他在今天發起公益活動,每投出1次三振,就捐200美元協助孩童癌症研究。

卡拉斯科用自己的綽號Cookie為名,發起協助孩童癌症研究的公益計畫,宣布從9月開始,自己每投出1次三振,就會捐出200美元協助孩童癌症研究,他在影片中說道:「我有癌症、但癌症無法擁有我,我想提醒家人們,永遠都有希望。」

請繼續往下閱讀...

多名隊友都加入響應,包括:美聯三振榜第3的畢伯(Shane Bieber)每飆1K就捐100美元、山塔納(Carlos Santana)每次開轟都會捐款,而明星游擊手林多(Francisco Lindor)則是球隊每贏一場、就捐1000美元等。

I’m launching Punchout Cancer with Cookie. I want to remind families that there is always hope. As I return to the mound, I am pledging $200 for every strikeout in September to childhood cancer research. Join me at the link in my bio https://t.co/z9vJfImAUa pic.twitter.com/g2nQTv6U5R