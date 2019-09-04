NBA》「大肌肉」照流出 湖人控衛竟馬上被隨機藥檢

卡盧索被修圖後的照片。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方的隨機藥檢一直以來都有著並不那麼「隨機」的傳聞，湖人隊控衛卡盧索（Alex Caruso）在上週被社群軟體張貼一張經過修圖後的肌肉照，這週他馬上就收到了聯盟的藥檢單。

這位25歲的控衛在今年季末與湖人隊簽下一張2年550萬美元的合約。上週卡盧索一張上裸在健身房的照片引起球迷驚嘆，因為照片中他的肌肉比起過往大了不止一號，但其實這張照片是經過修圖後的成果，並不是他真正的身材。

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而在上週這張照片被釋出後，今天卡盧索就在個人的社群軟體張貼一張照片，並寫道：「上週：一張被修圖後的照片登上社群軟體。這週：隨機休賽季藥檢。」

卡盧索下個賽季將與朗度（Rajon Rondo）和A.布萊德利（Avery Bradley）競爭湖人替補控衛的位置，上個賽季他平均可以拿下9.2分2.7籃板3.1助攻的成績。

Mr. Silver is always watching. pic.twitter.com/9JVL7R2PxV — Silver Screen & Roll （@LakersSBN） September 3, 2019

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