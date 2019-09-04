NBA》「甜瓜」穩了？籃網前鋒再少一人 庫魯斯毆打女友遭逮

籃網前鋒庫魯斯涉嫌對女友施暴，稍早遭警方逮捕。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕布魯克林籃網隊又傳壞消息，繼前鋒錢德勒（Wilson Chandler）因為藥檢未過，下季將慘遭禁賽25場後，陣中另一名拉脫維亞前鋒庫魯斯（Rodions Kurucs）又因涉嫌攻擊女友，當日時間週二遭警方逮捕，最快可能要到例行賽開打前2天才能歸隊。

《紐約郵報》稍早指出，當地時間6月27日，21歲的庫魯斯被指控在位於布魯克林郭瓦納斯的公寓中，對他32歲的女友施暴，兩人歷經激烈爭執後，庫魯斯先拿出刀子威脅要自殺，接下來又試圖掐住女友的脖子，隨後又把她扔在床上並毆打她，也讓她的肋骨因此受傷。庫魯斯的女友在8月27日向警方報案，而庫魯斯稍早則是主動前往當地警局自首。

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庫魯斯在2018年第二輪40順位被籃網挑中，上季繳出場均8.5分和3.9籃板，雖然目前庫魯斯對女友施暴的原因還不得而知，但一旦施暴指控成立，庫魯斯新球季恐怕也將遭到聯盟禁賽。

卻施暴指控成立，庫魯斯新球季恐難逃禁賽。（資料照，法新社）

籃網球團隨後也發布聲明，表示得知庫魯斯遭指控施暴後，他們正在協助聯盟聯一起收集更多相關訊息，他們也指出雖然因為目前調查正在進行，將不再進一步發表評論，不過仍指出球團絕對不會支持任何家暴以及虐待行為。

而杜蘭特下季因傷報銷，再加上錢德勒因為藥檢未過下季將被禁賽25場，現在連庫魯斯也因為被指控施暴遭逮，也讓剛滿35歲、在上季與火箭分道揚鑣後，至今仍是找不到新東家的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），再度被美媒提起，認為籃網可以找來甜瓜試試看。

籃網前鋒快沒人，美媒建議可網羅還在找工作的甜瓜。（資料照，法新社）

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