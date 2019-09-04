MLB》魯伊斯、桑坦德開轟相挺 布拉克摘轉隊首勝

布拉克主投5局失2分，靠隊友打擊掩護，摘下加盟金鶯首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕從巨人轉至金鶯的先發投手布拉克（Ty Blach）投出轉隊後最佳一役，加上近期手感火燙的桑坦德（Anthony Santander）開轟相挺，終場金鶯在客場以4：2擊敗光芒，拿下本日雙重賽首勝。

布拉克前3局無失分，隊友替他策動2次雙殺守備，4局下遇亂流，遭阿諾德（Travis d'Arnaud）全壘打狙擊失掉2分，也是本場唯2失分。此役，他主投5局，被敲2安，投出4保送2三振，靠隊友打擊掩護，摘下加盟金鶯首勝。

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4局下，阿諾德（右）敲出2分全壘打。（USA TODAY Sports）

5局上，魯伊斯（Rio Ruiz）一發2分砲助金鶯追平，本季個人第9轟，此役有3支2表現；6局上，桑坦德從光芒中繼德瑞克（Oliver Drake）手中敲出超前陽春砲，此發全壘打也成勝利打點，他近8場比賽手感火燙，總計33打數敲出15支安打，打擊率是高檔的0.455，另有12打點貢獻。

5局上，魯伊斯一發2分砲助金鶯追平。（美聯社）

6局上，桑坦德敲出超前陽春砲，此發全壘打也成勝利打點。（美聯社）

布拉克退場後，金鶯牛棚投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）、吉文斯（Mychal Givens）及布里爾（Richard Bleier）接連守成，沒再讓光芒越雷池一步，2分之差帶走勝利，近4次交手贏了其中3場。

布里爾（左）關門成功，收賽季第3次救援點。（USA TODAY Sports）

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