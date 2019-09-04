MLB》國民9局下猛追7分 鈴木清驚天再見轟超狂逆轉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會作客國民系列賽G2，從原本的塞揚王牌大對決，變成兩隊牛棚放火秀，國民在9局下猛灌7分，鈴木清擊出再見三分砲，戲劇性以11：10逆轉贏球，德葛隆（Jacob deGrom）和薛哲（Max Scherzer）皆無關勝敗。

地主薛哲前3局虎虎生風，4局上頻遭大都會鎖定首球出棒，開局連挨3安，單局被打8人次責失4分，薛哲對德葛隆投出三振後，連續解決7人，用90球投完6局，以敗投候選退場，德葛隆則用100球投完7局，叩關本季第9勝。

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塞揚王牌退場後，兩隊牛棚輪番放火，8局打完大都會一分領先，9局上大都會開局敲陽春砲，國民透納（Trea Turner）記錯出局數，錯過可能的雙殺機會，讓大都會延續攻勢，阿隆索（Pete Alonso）追加兩分砲，44轟並列大聯盟全壘打王，國民單局爆5分，從1分暴增為6分落後，只剩最後半局進攻。

阿隆索44轟並列大聯盟全壘打王。（歐新社）

9局下大都會終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在牛棚熱身待命，席瓦德（Paul Sewald）登板結果大放火，面對5人次只解決1人，國民4安接力先拿2分，大都會換投但仍押住終結者，艾維蘭（Luis Avilan）接手又被敲安，國民1出局攻佔滿壘，大都會終於推上終結者狄亞茲。

此時國民更換代打，老將齊默曼（Ryan Zimmerman）扛出直擊右外野全壘打牆的深遠二壘安打，國民攻佔二三壘，只剩2分落後，狄亞茲對下一棒鈴木清連飆3顆100英哩火球，卻被鈴木清直接送上左外野觀眾席，形成再見三分砲、生涯第3支再見安，國民單局爆打7分，以11：10戲劇性逆轉贏球。

ESPN數據推特指出，這是大都會隊史首次，在第9局領先6分以上時輸球，同時也是國民隊史首次在第9局落後6分以上、最後還贏得球賽，是包括前身博覽會隊在內，隊史最狂逆轉勝。

鈴木清擊出再見三分砲。（USA TODAY Sports）

國民隊友衝進場迎接鈴木清。（美聯社）

鈴木清接受英雄式洗禮。（美聯社）

大都會終結者狄亞茲怒吼退場。（美聯社）

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